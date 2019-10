Ciclismo su pista | Europei 2019 | programma | orari e tv di oggi 17 ottobre Tutti gli

Ciclismo - Europei su pista : medaglia d’oro per Elia Viviani : Elia Viviani vince la gara a eliminazione degli Europei di Ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda. Vivivani ha battuto nella volata per la medaglia d'oro il francese Coquard. Ennesimo trionfo per Elia Viviani, campione olimpico a Rio nel 2016, quest'anno ha vinto gli Europei su strada e ora pure su pista.Continua a leggere

Ciclismo su pista - Europei 2019 : il quartetto femminile lotterà per il bronzo - azzurre superate dalla Germania : L’Italia lotterà per la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster è stato superato in semifinale dalla Germania (Franziska Brausse, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroger), che si è imposta con il tempo di 4.16.328. Le azzurre hanno invece chiuso con un un tempo vicino al ...

Europei di Ciclismo su pista – L’Italia dell’inseguimento favolosa : domani la finalissima per l’oro : Il quartetto azzurro super agli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn: domani la finale contro la Danimarca Una prima giornata ricca di soddisfazioni agli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn: dopo l’oro di Elia Viviani, anche il quartetto azzurro dell’inseguimento ha regalato una soddisfazione unica all’Italia. Ganna, Consonni, Lamon e Plebani hanno stabilito il nuovo record italiano, con 3’33”604, ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : RAZZO AZZURRO! Il quartetto maschile stampa il record italiano e vola in finale per l’oro! : Prestazione eccezionale del quartetto azzurro e finale centrata con grande autorità agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Per il quarto anno consecutivo l’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre maschile nella rassegna continentale e domani i nostri portacolori proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Glasgow (Gran Bretagna). Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Davide Plebani ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : Elia Viviani INDOMABILE! Dominio assoluto - medaglia d’oro nell’eliminazione! : Elia Viviani tiranno nella prova per il titolo europeo su pista dell’Eliminazione maschile! È medaglia d’oro per l’azzurro, che batte con valore, tenacia e una grinta senza paragoni il francese Bryan Coquard, beffato dal veronese nella volata verso la maglia di campione continentale all’Omnisport di Apeldoorn. Bravo a rimanere concentrato in mezzo al gruppo per tutta la prova, rischia soltanto nel giro eliminatorio che ne ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 prima giornata : terzi entrambi i quartetti dopo la qualificazione! Nulla da fare per la velocità a squadre femminile : Ad Apeldoorn, Olanda, questo pomeriggio sono iniziati i Campionati Europei di Ciclismo su pista 2019. Nella sessione pomeridiana si sono corse le qualificazioni del Team Sprint maschile e femminile e dell’inseguimento a squadre tradizionale anche quei in ambedue i sessi. Sono subito maturati risultati importanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Team Sprint femminile Nella qualificazione che ha aperto tutta la ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 16 ottobre - l’inseguimento maschile cerca punti pesanti per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei 2019 di Ciclismo (16 ottobre) – La presentazione delle gare (16 ottobre) Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei su pista 2019, in programma da oggi fino a domenica 20 presso l’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Saranno cinque giorni fondamentali in previsione della qualificazione olimpica di ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (16 ottobre). Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 16 ottobre) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista ad Apeldoorn (Olanda). Questa rassegna continentale si aprirà con le qualificazioni della velocità a squadre e dell’inseguimento a squadre, con i riflettori puntati sui quartetti azzurri, che cercheranno di raggiungere le finali per conquistare punti importanti per il ranking olimpico. Nella sessione serale saranno assegnati quattro titoli: ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : l’Italia si gioca due medaglie nell’inseguimento a squadre : Si accendono i riflettori sui Campionati Europei su pista 2019 in programma da oggi, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20 presso l’Omnisport di Apeldoorn, in Olanda. Questo sarà un passaggio fondamentale ai fini della qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Il ranking della pista, infatti, si chiuderà alla fine dei Mondiali 2020 a Berlino. Lo scorso anno l’Italia portò a casa due medaglie d’oro, una nell’inseguimento a squadre maschile, e ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : annunciati i convocati dell’Italia. Ganna - Viviani e Paternoster a guidare la spedizione : Ad un solo giorno dalla cerimonia di apertura e dall’inizio delle gare, i commissari tecnici della Nazionale italiana di Ciclismo su pista hanno annunciato i convocati per gli Europei in programma dal 16 al 20 di ottobre in quel di Apeldoorn, Olanda. Non mancano i big: la squadra italiana è praticamente al completo, in uno degli ultimi test verso i Giochi Olimpici di Tokyo. I convocati: Donne Martina Alzini – Bigla Team (Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : tappa fondamentale verso Tokyo 2020. L’Italia cala gli assi Elia Viviani e Filippo Ganna : Da domani, mercoledì 16 ottobre, a domenica 20, il velodromo Omnisport di Apeldoorn, in Olanda, ospiterà i Campionati Europei su pista 2019. La rassegna continentale sarà uno degli appuntamenti fondamentali in prospettiva verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale italiana si presenterà al via degli Europei con una delegazione che figura tra le grandi favorite e che cercherà di bissare, se non migliorare, il risultato ottenuto nel 2018 con ...