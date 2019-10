Ciclismo su pista | Europei 2019 | due medaglie azzurre negli inseguimenti a squadre Maria

Europei Ciclismo su Pista – Doppia medaglia per l’Italia nell’inseguimento a squadre : uomini d’argento - bronzo per le donne : Dopo l’oro conquistato ieri da Viviani, la Nazionale Italiana di Ciclismo su Pista vince due medaglie oggi nell’inseguimento a squadre maschile e femminile Serata positiva anche oggi per l’Italia agli Europei di Ciclismo su Pista, in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Dopo l’oro conquistato ieri da Elia Viviani nell’eliminazione, arrivano due medaglie nell’inseguimento a squadre. Le donne ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - QUARTETTO MASCHILE D’ARGENTO! Azzurre di bronzo con record! Confalonieri “di legno” nell’eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45: Arrivano altre due medaglie dunque per l’Italia, l’argento del QUARTETTO MASCHILE e il bronzo del QUARTETTO femminile. Appuntamento a domani con l’omnium femminile e con tante gare interessanti. Buonanotte agli appassionati di Ciclismo 21.44: Altro ritmo per la Danimarca che è partita subito forte ed ha piegato con una progressione eccezionale la resistenza di ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : bronzo per il quartetto femminile! Le azzurre timbrano il record italiano e travolgono la Francia : Il quartetto femminile azzurro sfreccia nel velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda) e conquista la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Martina Alzini, che ha oggi preso il posto di Marta Cavalli, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster dominano la semifinale contro la Francia (Valentine Fortin, Clara Copponi, Coralie Demay e Marie Le Net). Le nostre portacolori hanno realizzato una prestazione impeccabile ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - il quartetto maschile si gioca l’oro! AZZURRE DI BRONZO CON RECORD! Confalonieri “di legno” nell’eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31: Al primo km 1″454 di vantaggio della Gbr sulla Svizzera 21.29: Tra poco la finale maschile con la sfida tra Gran Bretagna e Svizzera che vale il BRONZO, poi Italia e Danimarca si giocheranno l’oro 21.26: Che tempo per la Gran bretana che vince con 4’13″828 con un brivido finale perchè la terza atleta si è staccata asll’ultimo giro, argento Germania, BRONZO ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - il quartetto maschile si gioca l’oro! Azzurre per il bronzo. Confalonieri “di legno” nell’eliminazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59: Tra poco di fronte l’ucraina Starikova e la francese Gros: chi vince va in semifinale 20.57: Suona l’inno olandese per Wild. Tra poco le due belle dello sprint maschile e femminile, poi le finali dei quartetti a chiudere la serata 20.43: E’ il momento delle premiazioni, tra poco toccherà ai quartetti azzurri 20.41: E’ oro per l’Olanda con Kirsten Wild che, ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - il quartetto maschile si gioca l’oro! Azzurre per il bronzo. Settimo Consonni nello skretch : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.23: Nell’ultima sfida dei quarti di fronte i due russi Dimitriev (che ha dominato la prima sfida) e Yakushevskiy 20.21: Il polacco vola in semifinale. Rudyk vince nettamente anche la seconda sfia contro il britannico Carlin 20.18: Terza sfida dei quarti: di fronte il britannico Carlin e il polacco Rudyk, che ha vinto la prima gara 20.16: Volata di testa per l’olandese Lavreysen ...

Europei Ciclismo su pista – Delusione azzurra nello skretch : Consonni 7° - oro alla spagnolo Mora : Niente medaglia per l’Italia nella finale dello skretch agli Europei di Ciclismo su pista: Simone Consonni chiude 7°, oro alla Spagna con Mora La serata del giovedì degli Europei di Ciclismo su pista si apre con una notizia amara per l’Italia: nella finale dello skretch non è arrivata alcuna medaglia. Simone Consonni, al termine di una buona prova, non è riuscito a dar fondo alle ultime energie nel momento decisivo della gara ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : nulla da fare per gli sprinter azzurri - nessuno ai quarti di finale. Brillano Friedrich e Hoogland : Questo pomeriggio ad Apeldoorn, Olanda, sono proseguiti gli Europei di Ciclismo su pista 2019. Il programma prevedeva le qualificazioni, i sedicesimi e gli ottavi di finale delle Sprint di ambedue i sessi. Nessun azzurro è riuscito ad entrare tra i primi otto a livello continentale. Qualificazione Tutte e due le qualificazioni hanno visto un lotto partenti di 24 atleti che si sono susseguiti rapidamente alla ricerca del miglior tempo. I primi 8 ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 17 ottobre - il quartetto maschile si gioca l’oro! Azzurre per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli Europei di Ciclismo su pista – La presentazione delle gare odierne degli Europei di Ciclismo su pista Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Ciclismo su pista. Al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda) ci attendono altre grandi emozioni con l’Italia che, dopo lo splendido oro conquistato ieri da Elia ...

Europei di Ciclismo su pista - primo oro per l’Italia con Elia Viviani già campione a Rio : Già oro a Rio Elia Viviani regala la prima medaglia ed il primo titolo europeo all’Italia nella giornata di apertura della rassegna continentale ad Apeldoorn, in Olanda, degli Europei di ciclismo su pista. Succede nell’Eliminazione, gara in cui l’azzurro supera nettamente, il francese Bryan Coquard. Il bronzo è stato conquistato dal polacco Filip Prokopyszyn. Per Elia un ottimo inizio in vista delle prove di venerdì nell’Omnium e di domenica nel ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : occhi puntati sulle finali dell’inseguimento a squadre dell’Italia. Uomini per l’oro - donne per il bronzo : Seconda di giornata ai Campionati Europei 2019 di ciclicmo su pista all’Omnisport di Apeldoorn. Dopo la medaglia d’oro conquistata da Elia Viviani nella serata di ieri, oggi verranno assegnati i titoli dello scratch Uomini, eliminazione donne, inseguimento a squadre donne e Uomini. E sarà proprio quest’ultima prova il riferimento italiano odierno, con la formazione maschile che lotterà per la vittoria, ed il quartetto femminile ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (17 ottobre). Tutti gli italiani in gara : Al via la seconda giornata di Europei di Ciclismo su pista oggi ad Apeldoorn, Paesi Bassi. In programma dalle 15.00 alle 18.00 qualificazioni, sedicesimi e ottavi di finale della Velocità individuale (sia uomini che donne). Dalle 19.00 alle 22.00, invece, sarà la volta dei quarti di finale della Velocità individuale e delle finali di Scratch maschile, Eliminazione femminile e dell’Inseguimento a squadre sia maschile che femminile. Italia ...