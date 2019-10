Ciclismo | nuove squadre italiane nel circuito Continental | Casillo-Maserati e

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Duesi stanno per affacciare al grandee dal prossimo anno prenderanno parte al, vale a dire il terzo per importanza dopo World Tour e Professional. I progettie Northwave-Cofiloc, come anticipato da Spazio, sarebbero pronti per fare il grande salto: la prima iniziativa sarà supportata da Gianni ed Edoardo Faresin mentre la seconda avrà Gian Pietro Forcolin come team manager. Queste compagini si aggiungeranno al Team Monti (formazione diretta da Riccardo Magrini, farà da vivaio alla Deceuninck-Quick Step) e alla General Store. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro il prossimo mese. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

