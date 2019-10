Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Agli Europei 2019 disu pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda),ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ben chiaro su quali gare punterà. Nelpasserà alla Cofidis, lasciando così dopo due stagioni la Quick Step, e proverà a vinceree Gand-Wevelgem per quanto riguarda le classiche. Due corse molte adatte alle sue caratteristiche, ma in cui quest’anno non è riuscito a imporsi. Di seguito le sue dichiarazioni in merito a DirectVelo: “È semplice, punterò alle corse che non ho ancora vinto, quindie ...

OA_Sport : Ciclismo, gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020: Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi - enricospada2 : #EuroTrak19 #cycling #ciclismo Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti della seconda giornata di gare degli Europ… - zazoomblog : Ciclismo su pista Europei 2019: nulla da fare per gli sprinter azzurri nessuno ai quarti di finale. Brillano Friedr… -