Chi trascina la crescita di wearable in Europa? Non è Xiaomi | e nemmeno Samsung

Siena - trascina per il collo la suocera su una sedia a rotelle e picChia la moglie : denunciato : Ha prima trascinato per il collo la suocera, costretta a vivere su una sedia a rotelle, poi ha picchiato la moglie che tentava di riportarlo alla calma. È stato ora denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e percosse l’uomo di 63 anni, genero e marito delle due donne, disoccupato e residente a Poggibonsi in provincia di Siena. A far scattare le indagini dei militari è stata la querela presentata dalla moglie, ...

Ata(tanta) - il Sassuolo si inChina : un super Gomez trascina la Dea [FOTO] : Sassuolo-ATALANTA – E’ uno show dell’Atalanta quello andato in scena al Mapei Stadium. Sassuolo annichilito dalla banda di Gasperini. Un primo tempo impressionante dei bergamaschi. Alla fine è 1-4, bella vittoria per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Atalanta che parte a mille. Dopo due minuti Gomez sfiora il gol. Rete che è nell’aria e arriva al 7′. Sempre il ...

Fiorentina-Sampdoria - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa e Ribery trascinano i viola alla prima vittoria [FOTO] : Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb – La Fiorentina trova la prima vittoria in campionato. Battuta la Sampdoria per 2-1 con le reti di Pezzella e Chiesa, a nulla serve il gol di Bonazzoli. Bene la difesa viola e i due “attaccanti” Chiesa e Ribery. Malissimo, ancora una volta, Murillo. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Sampdoria, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (3-5-2): Dragowski ...

Poliziotto trascinato sull'asfalto per mezzo Chilometro da un centauro in fuga : Tutto inizia nel parcheggio del lago di Tenno (Comunità Alto Garda e Ledro). Un uomo viene fermato dal Poliziotto per un...

Volley - Italia-SlovacChia 3-0 : le pagelle delle azzurre. Sorokaite trascinatrice - serata storta per Egonu : L’Italia, pur senza brillare, si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di Volley femminile 2019 dopo aver sconfitto 3-0 la Slovacchia a Bratislava. Un match in cui le azzurre hanno palesato tanti alti e bassi, venendo comunque a capo di un’avversaria tutt’altro che irresistibile, per quanto volenterosa. Mercoledì, contro la Russia, servirà ben altra prestazione. Andiamo a scoprire i voti delle azzurre. pagelle ...

Trascinata nell'androne - picChiata e stuprata. Arrestato senegalese a Torino : Aurora Vigne La violenza nell'androne di un palazzo. L'immigrato ha seguito la donna e poi l'ha Trascinata dentro all'edificio. Un residente l'ha colto in flagrante e ha dato l'allarme Una violenza di prima mattina a Torino. Un senegalese ha seguito una donna che stava portando a passeggio i cani, l'ha Trascinata dentro all'androne di un palazzo in corso Giulio Cesare e poi - dopo averla picchiata - l'ha stuprata. Un residente che ...