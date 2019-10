Chi l’ha visto | Sciarelli riceve la chiamata del disturbatore Michele Caruso

Chi l’ha Visto? - il disturbatore Michele Caruso al telefono : «Vaffanc*lo». Sciarelli : «Si deve andare a far curare. Deficiente» – Video : Federica Sciarelli - Chi l'ha Visto? Ci risiamo, il disturbatore ’seriale’ Michele Caruso colpisce ancora. Durante la puntata di ieri di Chi l’ha Visto, a Federica Sciarelli viene passata una telefonata di un uomo, che dice di chiamarsi Giuseppe e di avere una segnalazione su Anna, una ragazzina scomparsa di cui il programma si stava occupando. Neanche il tempo di collegarsi con lui e ringraziarlo per essere intervenuto, ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 ottobre 2019. Amici Celebrities 18.5% - Rocco Schiavone 11.6% - Chi l’ha Visto? 10.1% - lo Speciale Tg1 7%. Flop della Bignardi (1.3%) : Emanuele Filiberto Su Rai1 Speciale Tg1 ha conquistato 1.571.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Safe House ha catturato l’attenzione di 1.308.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.047.000 ...

“Ecco dov’è”. Scomparsa Daniele Potenzoni : a Chi l’ha visto?’ la lettera anonima : Si riaccendono le speranze di Rita e Francesco Potenzoni, i genitori di Daniele, il ragazzo autistico scomparso a Roma nel giugno 2015 mentre era in gita per partecipare all’udienza del mercoledì in Vaticano. Furono proprio gli accompagnatori a lanciare l’allarme: al momento della Scomparsa l’uomo indossava una polo color salmone, un pantalone chiaro, scarpe da ginnastica blu con lacci arancioni. I segni particolari che lo contraddistinguono ...