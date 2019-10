Centrodestra | anche in Umbria costretti a stare assieme

Centrodestra - Toti a Salvini : “Ascolti anche gli altri - saremo sovranisti come Merkel e Macron” : Giovanni Toti sta bene. A Cernobbio per partecipare al Forum Ambrosetti, il presidente della Regione Liguria ostenta serenità nonostante la rocambolesca uscita di Matteo Salvini dal governo proprio mentre lui lasciava Silvio Berlusconi e Forza Italia. “Solo? Ma io non volevo stare al governo coi grillini, per me non cambia nulla”. E sui progetti per il Centrodestra aggiunge: “Avremo più tempo per organizzarci, senza vecchi ...