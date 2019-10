Catania | sesso con minori Prete pedofilo confessa e si pente | “Ho fatto molto male”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 17 ottobre 2019) È stato condannato in appello a 12 anni di carcere Pio Guidolin, sacerdote diaccusato di violenza sessuale ai danni di alcuni adolescenti che gravitavano intorno alla sua parrocchia. Prima della sentenza, ha presentato una confessione scritta di sua mano: "Homale oltre che a questi ragazzi anche a tutte le persone che credevano in me e di ciò sono profondamente amareggiato e pentito".

GrandangoloAg : Picchia la moglie per costringerla a fare sesso: arrestato -