Catania | furbetti del cartellino | genitori facevano timbrare anche i figli minori

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – Alcuni dei ‘’ deldel Comune di Piedimonte Etneo () utilizzavanoper fareil. E’ quanto emerge dall’operazione coordinata dalla procura di. “Appare oltremodo significativo, ai fini della comprensione dell’elevata percezione d’impunità da parte degli odierni indagati, il fatto che siano stati talvolta utilizzatideiper la vidimazione dei badges, commessa addirittura in una occasione alla presenza di una ispettrice della polizia municipale – dicono i magistrati – La circostanza, da sé assolutamente disdicevole, assume connotati allo stesso tempo tuttavia ‘comprensibili” se contestualizzata in un gruppo di dipendenti comunali infedeli vincolati, in molti casi, da rapporti di parentela e, ...

