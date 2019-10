Catania | da Regione oltre 3mln per riaprire ponte su Gornalunga 2

Catania : Regione finanzia nuovi scavi nell'area di Castellito (2) : (AdnKronos) - "La ripresa dei lavori - ha commentato Musumeci - è una tappa fondamentale per restituire al più presto un importante sito archeologico alla fruizione pubblica e inserirlo in un itinerario turistico culturale per la valorizzazione della zona La Domus di Ramacca è una testimonianza prez

Catania : Regione finanzia nuovi scavi nell’area di Castellito (2) : (AdnKronos) – “La ripresa dei lavori – ha commentato Musumeci – è una tappa fondamentale per restituire al più presto un importante sito archeologico alla fruizione pubblica e inserirlo in un itinerario turistico culturale per la valorizzazione della zona La Domus di Ramacca è una testimonianza preziosa. Ancora una volta il territorio della nostra Isola ci dice che il nostro futuro sta nella valorizzazione del ...

Catania : Regione finanzia nuovi scavi nell’area di Castellito : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Proseguiranno i lavori di scavo e valorizzazione nella villa romana di Castellito a Ramacca, in provincia di Catania. Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel corso della visita di questa mattina nel Comune etneo. Il governatore ha incontrato il sindaco Giuseppe Limoli, i componenti della giunta municipale e il presidente del Consiglio comunale e insieme al primo ...

Catania : da Regione 400mln per metropolitana (2) : (AdnKronos) - Tre le aree progettuali di finanziamento, la prima riguarda le opere civili e gli impianti connessi e ammonta a 286 milioni di euro; la seconda, relativa agli impianti ferroviari e alle tecnologie, è di 91,5 milioni di euro; la terza, che prevede le somme a disposizione dell’amministra

Catania : da Regione 400mln per metropolitana : Palermo, 19 ser.(AdnKronos) – Via libera della Regione siciliana al finanziamento di 400milioni di euro per il completamento della metropolitana di Catania, tra piazza Stesicoro e l’aeroporto. I lavori riguarderanno un percorso di quasi sette chilometri, interamente in galleria, con la realizzazione di otto stazioni ferroviarie. L’opera, facente parte dell’azione 4.6.1 del Po Fesrs 2014/2020, rientra in un progetto ...