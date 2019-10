CasaPound sarà in piazza a Roma alla manifestazione del centrodestra

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Sarò anche io insabato 19. Non è il momento di dividere, ma di unire. Vogliamo portare i nostri temi e le nostre idee, perché questa opposizione non si riduca a parlare solo di immigrazione e tasse, ma anche e sopratutto di casa, lavoro, figli, salari e stato sociale”. Lo scrive su twitter, Simone Di Stefano, esponente di spicco di.Sulla questione il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta: “Noi abbiamo aperto laa tutti gli italiani di buona volontà, poi ovviamente la organizza la Lega e sul palco interviene chi decide la Lega. Questo giochino delladei fascisti ormai fa ridere e non ci crede più nessuno. Sarà unacon almeno 100 mila italiani”.

