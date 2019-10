CasaPound sarà alla manifestazione di Salvini

Fonte : blogo

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ci saranno anche i militanti di estrema destra didel centrodestra organizzata dLega di Matteoa Roma per sabato 19, l'evento annunciato subito dopo la formazione del nuovo esecutivo e a cui prenderanno parte in via ufficiale anche Forza Italia e Fratelli d'Italia.Se la presenza dinon sembra aver scomposto più di tanto il leader leghista - "Noi abbiamo aperto la piazza a tutti gli italiani di buona volontà. Sto giochino della piazza di fascisti fa ridere e non ci crede più nessuno" - da Forza Italia sono arrivati i primi malumori, anche se il leader Silvio Berlusconi ha confermato la presenza del suo partito indipendentemente da chi ci: "Non lo so e non mi interessa, c'è a rischio la libertà e se c'è questo rischio vado dappertutto".Tra i primi a tuonare contro la conferma giunta da, che nei giorni scorsi si è vista ...

HuffPostItalia : CasaPound sarà in piazza a Roma alla manifestazione del centrodestra - Ettore_Rosato : Ieri a Roma si ricordava il rastrellamento degli ebrei. Sabato #Salvini sdogana i neonazisti, negazionisti e razzis… - giemmeceleste : RT @GiancarloDeRisi: #Salvini ha un piano: conquistare Roma con l'aiuto di #CasaPound che nella Capitale vale l'1,5 per cento dei voti e c… -