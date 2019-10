Carlo Calenda | ' La manovra è sbagliata | le tasse aumenteranno lievemente'

Carlo Calenda spara su Luigi Di Maio e M5s : "Bambini cretini" : «Sono al governo e si presentano con un comico che vestito da Joker dice che il caos è meraviglioso. Ma il caos sarà meraviglioso per chi ha i soldi, e nel caso di Grillo anche con l’evasione fiscale. Per chi ha bisogno di servizi pubblici il caos non è meraviglioso per niente. Sembrano dei ragazzin

Carlo Calenda - clamorosa campagna acquisti. Impensabile conquista : strappa un big a Silvio Berlusconi : Tempo di campagne acquisti nel centrosinistra, e Carlo Calenda mette a segno un colpo Impensabile, strappando un nome "di peso" a Forza Italia e ai moderati di centrodestra. Dopo l'unione tra Siamo Europei dell'ex Pd e Più Europa di Emma Bonino, è niente meno che Stefano Parisi, l'uomo su cui aveva

Carlo Calenda - la previsione : "Ecco perché si torna al voto a giugno" : "Stiamo facendo un partito e lo lanceremo a metà novembre. Sarà riformista visto che è una categoria che non esiste più in Italia". Così Carlo Calenda annuncia il nuovo partito che andrà a fondare insieme a Matteo Richetti dopo la fuoriuscita dal Pd avvenuta a fine agosto, anche se ha voluto mantene

Matteo Renzi - Carlo Calenda rivela : "Avevo avvertito Gentiloni e Zingaretti che sarebbe finita così" : L'addio di Matteo Renzi al Pd viene accolto da Carlo Calenda "con confusione". "Ha fatto una scelta diversa dalla mia - ha spiegato a I Lunatici su Rai Radiodue l'ex ministro, uscito anche lui dai democratici -, ha detto che era d'accordo all'alleanza tra Pd e Cinque Stelle, anzi ha spinto il Partit

Carlo Calenda : “Impossibile andare con Renzi. Il 9 dicembre lancio il mio movimento a Roma” : Carlo Calenda lancerà il suo movimento il prossimo 9 dicembre a Roma. In un'intervista al 'Messaggero' spiega perché non formerà un partito con Renzi, fresco di rottura con il Pd: "Quello che mi sembra è che la sua sia una scissione parlamentare, che non ha nulla di diverso rispetto ai comportamenti che originariamente voleva rottamare".Continua a leggere

Carlo Calenda : "Da Renzi scissione di palazzo - la Terza repubblica è già finita" : “Facciamo un nuovo movimento e lo lanciamo il 9 dicembre a Roma insieme al primo progetto tematico sulla sanità, guidato da Walter Ricciardi, massimo esperto dei servizi sanitari nazionali che si dimise con l’arrivo del governo giallo-verde. Non sarà un soggetto politico come gli altri, non un’organizzazione piena di gerarchie e di capi bastone. Il nostro sarà al contrario un movimento ricco di esperienze, ...

Carlo Calenda - retroscena su Luigi Di Maio : "Lo Sviluppo economico ai 5S per non far scoprire i suoi disastri" : Bordata in diretta di Carlo Calenda a Luigi Di Maio. Ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus, su La7, l'ex Pd ha rivelato che il ministero per lo Sviluppo economico è stato assegnato al Movimento 5 stelle per non far scoprire i disastri di Luigi Di Maio. Non poteva lasciare che un ministro del Pd ved

L’intervento di Carlo Calenda alla Festa nazionale del PD : Fra molti applausi, ha criticato il tentativo di allearsi col M5S e lasciato intendere che potrebbe fondare un nuovo partito

Carlo Calenda fa marcia indietro? Il messaggio a Zingaretti : "Ripensaci - apriamoli come le cozze" : "Zingaretti ripensaci. come si dice a Roma: apriamoli come le cozze". Carlo Calenda cerca di far rinsavire Nicola Zingaretti con un tweet che sa di ultimatum. L'ex membro del Partito Democratico, dopo l'addio recentissimo ai dem, torna a parlare dell'alleanza giallorossa, chiedendo al leader del Pd

Ragioni e torti di Carlo Calenda : Non condivido le posizioni di Calenda. Di più: da sempre, al contrario di lui, penso che Pd e 5 stelle, bon gré mal gré, fossero condannati a dialogare, che sia stato un errore strategico non farlo a tempo debito e che ora sia cosa più difficile.Sia perché, pur nelle sue contraddizioni irrisolte, il M5S non sia affatto un’altra faccia della destra (come asserito da Renzi sino a ieri), ma muova ...

Carlo Calenda lascia il Pd. Messaggio durissimo a Nicola Zingaretti : "Con i 5S si rinuncia alle nostre idee" : L'aveva detto e lo ha fatto. Carlo Calenda ha lasciato il Partito democratico: "Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle", spiega l'europarlamentare, ormai ex dem, a Circo Massimo su Radio Capital. "Uno p

La lettera con cui Carlo Calenda lascia la direzione nazionale del PD : Ha motivato la sua decisione dicendosi molto contrario alle trattative per formare un governo con il M5S