Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non dovevano essere i giudici di Genova a processare Giovanni, exdi Bancaed ex vicedell’Associazione bancaria italiana. Lahato la condanna a 8 anni e 7 mesi che gli era stata inflitta in appello perché doveva essere il Tribunale di Milano a procedere per competenza territoriale: il reato più grave contestato ovvero il riciclaggio era radicato nel capoluogo lombardo. Il procedimento per la maxi truffa da 22 milioni di euro ai danni del ramo assicurativoVita Nuova dovrà quindi ripartire dall’udienza preliminare ed è probabilmente destinato alla prescrizione. I legali del banchiere avevano sollevato in più occasioni la questione di incompetenza territoriale. Istanze sempre respinte che però gli ermellini hanno riconosciuto. Il processo dovrà ripartire anche per Ferdinando Menconi (otto anni e sei mesi), per il ...

Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Carige, la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati: “La competenza era del tribunale… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Carige, la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati: “La competenza era del tribunale… - fattoquotidiano : Carige, la Cassazione annulla condanne dell’ex presidente Berneschi e altri imputati: “La competenza era del tribun… -