Carcere per i grandi evasori misura imprescindibile | ma non faremo la guerra ai

Manovra - Di Maio : «Carcere per grandi evasori in decreto fiscale - nessuna lotta ai commercianti» : Luigi Di Maio da Washington dedica una diretta Facebook alla Manovra finanziaria appena approvata. In particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale: «Non esiste una legge di Bilancio...

Marocco - il re grazia la giornalista in Carcere per aver abortito : Hajar Raissouni è stata arrestata insieme al fidanzato il 31 agosto dalla polizia all’uscita di una clinica di Rabat. È stata fermata con l’accusa di aver abortito. Lei, non sposata, avrebbe avuto rapporti sessuali con il fidanzato, cosa che in Marocco è punita con il carcere, come l’interruzione di gravidanza. Solo la grazia reale poteva evitarle l’anno di carcere a cui è stata condannata. E la grazia di re Mohammad VI è arrivata. Il perdono ...

Star di "Desperate Housewives" finisce dietro le sbarre - ma il suo Carcere sembra una spa : Tutti la conoscono come Lynette della serie tv Desperate Housewives, ma oggi Felicity Huffman si trova ad affrontare una condanna per corruzione da scontare in carcere (rigorosamente “di lusso”). L’attrice, condannata a due settimane i prigione per aver pagato una tangente di 15mila dollari per falsificare la prova d’ammissione della figlia al college, si trova nell’Istituto Correzionale Federale che, situato ...

Di Maio : “Carcere per grandi evasori entri in dl fiscale. No lotta ai commercianti - prima delle multe sul Pos abbassare commissioni banche” : “Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all’evasione fiscale senza il carcere con pene severe ai grandi evasori, per noi è imprescindibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento M5s Luigi Di Maio in una diretta Facebook dagli Stati Uniti, dove si trova con il presidente Mattarella. “In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Non accetto che si ...

Sei agenti della polizia penitenziaria del Carcere Lorusso e Cutugno di Torino sono stati arrestati per atti di violenza sui detenuti : Stamattina sono stati arrestati sei agenti della polizia penitenziaria impiegati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino con l’accusa di aver commesso ripetuti atti di violenza e tortura nei confronti dei detenuti. Le accuse riguardano fatti accaduti tra l’aprile

Manovra - Di Maio : “Carcere per grandi evasori - colpire loro e non parrucchieri e idraulici” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, esprime soddisfazione per la Manovra, ma sottolinea l'importanza di puntare al carcere per i grandi evasori. In un post su Facebook il ministro degli Esteri esprime però le sue perplessità su altre misure come la lotta al contante, le sanzioni per chi non usa il pos e gli incentivi ai pagamenti elettronici, con il rischio che vadano a scapito di alcune categorie.Continua a leggere

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : Carcere a evasori - taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : Carcere a evasori - taglio il cuneo fiscale e superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra : sondaggio Ixè - ‘va bene per 32% - su Carcere evasori ok da 70%’ : Roma, 5 ott. (Adnkronos) – La Manovra economica in discussione in queste riscuote un gradimento piuttosto moderato: si esprime positivamente il 32% degli italiani, mentre nella metà dei casi il giudizio è critico. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca. Mentre sull’inasprimento delle pene per gli evasori, anche di media entità, l’opinione pubblica si ricompatta, esprimendosi nel 70% dei casi a favore di tali ...

Manovra : sondaggio Ixè - ‘va bene per 32% - su Carcere evasori ok da 70%’ : Roma, 5 ott. (Adnkronos) – La Manovra economica in discussione in queste riscuote un gradimento piuttosto moderato: si esprime positivamente il 32% degli italiani, mentre nella metà dei casi il giudizio è critico. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per Cartabianca. Mentre sull’inasprimento delle pene per gli evasori, anche di media entità, l’opinione pubblica si ricompatta, esprimendosi nel 70% dei casi a favore ...

Manovra : malumori M5S su Conte per tetto contanti - resta nodo Carcere evasori (2) : (Adnkronos) – Scarseggia l’entusiasmo, tra i 5 Stelle, anche per il taglio del cuneo fiscale esclusivamente a favore dei lavoratori. Il Movimento, infatti, chiedeva di spalmare una parte della ‘sforbiciata’ al cuneo sulle imprese, da legare a doppio filo al salario minimo, battaglia che al momento sembra destinata a restare in stand-by. Su questo, si guarda con sospetto al principale alleato di governo, il Pd. A ...

Dl Fisco : malumori M5S su Conte per tetto contanti - resta nodo Carcere evasori : Roma, 15 ott. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – malumori tra i parlamentari M5S per l’abbassamento della soglia del tetto sui contanti, con l’asticella che passa da 3.000 a mille euro, stando all’ultima bozza del dl fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti pentastellate, alcuni membri della commissione Finanze avrebbero sollevato la questione con gli esponenti 5 Stelle al governo perché la misura ...

Piacenza : clandestino ferisce militare e piange per evitare Carcere : Federico Garau Lo straniero, pregiudicato anche per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha afferrato il carabiniere per un braccio, torcendogli il polso e ferendolo. Era stato colpito da decreto di espulsione pochi giorni prima del fermo Dopo la condanna si getta in ginocchio ed in lacrime davanti al giudice del tribunale di Piacenza pur di non finire in carcere. Protagonista della vicenda un nigeriano di 21 anni, ...

Padre - madre e figlio neonato sconfinano per sbaglio negli Usa : in Carcere da due settimane : L'incubo di una giovane coppia inglese che per sbaglio ha oltrepassato, insieme al figlioletto di tre mesi, il limite tra British Columbia e Washington. Arrestati il 3 ottobre, sono detenuti da circa due settimane in un centro per immigrati clandestini in Pennsylvania: “L’esperienza più spaventosa della nostra vita”.Continua a leggere