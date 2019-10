Carcere evasori | fonti Chigi dopo tavolo con Conte | “C’è primo ok” Ma Italia viva frena

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppeha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine,di Palazzohanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “per i ‘grandi’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa di massima sull’impianto del pacchetto giustizia che farà parte del decreto fiscale in prima istanza o in fase di conversione. Ora si tratta solo di limare i dettagli“. Un passo avanti non condiviso però da tutti, tanto cheha replicato ufficiosamente dicendo che l’accordo rivendicato ancora non c’è. “Non è questo il modo per combattere l’evasione”, hanno dichiaratointerne, “il ...

petergomezblog : Manovra e Fisco, ok all’alba:dal carcere agli evasori al taglio del cuneo. Bonus per chi paga con carta. 600 milion… - FMCastaldo : Quando si dice carcere per gli #evasori si intende carcere per i grandi evasori: non si tratta di colpire chi comme… - fattoquotidiano : Di Maio: “Carcere per grandi evasori entri in dl fiscale. No lotta ai commercianti, prima delle multe sul Pos abbas… -