L'oroscopo dell'amore per i single - 16 ottobre : Capricorno ambizioso - Gemelli distratto : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali ...

L'oroscopo di mercoledì 15 ottobre : Capricorno magnifico - Bilancia intraprendente : Durante la giornata di mercoledì 15 ottobre, i nativi Toro saranno piuttosto sereni e con la mente aperta, pronti a nuove esperienze, mentre per Leone si aprirà un periodo più difficile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma comunque con dei buoni guadagni. La Luna in opposizione ai nativi Scorpione porterà molta sensualità ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente intraprendente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...

L'oroscopo di domani 15 ottobre : Capricorno pigro - Acquario fortunato : L'oroscopo di martedì approfondisce una Luna in Toro e lo fa puntando un riflettore sulla fortuna in amore e le opportunità lavorative favorevoli. L'astro d'argento un po' pigro nel segno, sprigiona voglia di benessere e di comodità familiare. Sensuale e romantica in ambito affettivo, rende più solidi i rapporti di coppia e favorisce gli incontri amorosi sprigionando un fascino che non passa inosservato. Le previsioni astrologiche seguenti ...

Previsioni astrologiche - classifica 15 ottobre : lavoro top per Capricorno - Leone paziente : Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Luna e Urano nel segno del Toro mentre Mercurio e Venere transiteranno in Scorpione. Marte ed il Sole saranno sull'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone rimarranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Luna sarà nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Toro: nuove opportunità. Sul versante professionale i nati Toro potrebbero ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 15 ottobre : Capricorno coinvolgente - Vergine tenace : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì annuncia come protagonista una Luna dolce anche se un po' opprimente in Toro. Le emozioni diventano più intense e la dolcezza rende i rapporti di coppia più romantici e profondi, anche se Toro, Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro cercheranno di incaponirsi nel vivere l'amore a modo loro, rischiando uno stallo emotivo pericoloso per le relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

Oroscopo 30 ottobre : monotonia per Toro - Capricorno tenero : La giornata di mercoledì 30 ottobre sarà caratterizzata da malumore e incomprensioni, soprattutto per i segni del Cancro, dell'Acquario e dei Pesci. Stessa situazione il Leone, ma avrà bisogno di un supporto che lo faccia riprendere. In miglioramento, invece, i segni dell'Ariete e dei Gemelli, chiarimenti per la Bilancia. In questo frangente il Sagittario sfrutterà le sue doti creative. A seguire le previsioni astrologiche per tutti i ...

L'oroscopo di lunedì 14 ottobre : Scorpione 'voto 9' - Venere nel segno del Capricorno : Durante la giornata di lunedì 14 ottobre, continuerà il transito del pianeta Mercurio nel segno dello Scorpione, conferendo tante energie da spendere ai nativi del segno, mentre il Cancro dovrà sacrificare l'intimità con il partner in favore del lavoro. Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno prendano delle decisioni significative, mentre Vergine dovrà fare attenzione a qualche possibile tensione in ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 20 ottobre : Capricorno pragmatico : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire ...

L'oroscopo del giorno 13 ottobre : Gemelli frizzante - Capricorno caparbio : L'oroscopo di domenica vede l'entrata di Luna nel cielo astrologico dell'Ariete. L'affettività diventa più energica e aggressiva nel cielo astrologico primo dominato da Marte e un istinto battagliero lambisce anche Leone, Capricorno, Acquario e Gemelli. La voglia di fare è tanta e una nuova sensualità colorerà in modo intenso la sfera sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate. Performance stellari nelL'oroscopo di ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 19 ottobre : flirt per i Toro - Capricorno a dieta : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre si presenta ricco di vicende e pieno di novità di un certo spessore. Dopo il plenilunio di domenica 13, la Luna sarà per tutta la settimana in fase calante e questo la dice lunga su come saranno le prossime giornate. Sole, pioggia, freddo e caldo si alterneranno e non mancheranno faccende casalinghe e lavorative. Si parte al rilento ma poi le cose accelereranno in vista di un entusiastico ...

Previsioni astrologiche - 13 ottobre : Cancro taciturno - Capricorno ostinato : Domenica 13 ottobre 2019, la Luna si troverà nel segno dell'Ariete mentre Marte e Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello Scorpione, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno stabile in Pesci. Cancro taciturno Ariete: allegri. Domenica i nativi potranno con ogni probabilità godere dei favori astrali nelle faccende di cuore. ...

Oroscopo settimana fino al 20 ottobre : Capricorno top in amore - Acquario avventuroso : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre prevede un periodo di serenità per i Gemelli, mentre per il Leone potrebbe riaffacciarsi una vecchia fiamma dal passato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno discusso recentemente saranno ancora in tensione. Le stelle saranno positive invece per tutti i rapporti che hanno fatto fatica a sbocciare. In ambito lavorativo ci ...

L'oroscopo del giorno 12 ottobre - ultimi sei segni : ottimo weekend per il Capricorno : L'oroscopo del giorno 12 ottobre 2019 prova a decifrare le effemeridi relative al prossimo sabato: target, gli ultimi sei segni del ventaglio zodiacale. Dunque, iniziamo subito a valutare uno ad uno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere, tra questi, quali i segni fortunati ad inizio weekend? Ovviamente ognuno in cuor suo spera in qualcosa di positivo per il proprio simbolo astrale anche se, come spesso ...