Camminata tra gli olivi | sono 124 le Città dell’Olio

(Di giovedì 17 ottobre 2019)diventate 124 strada facendo leche in tutta Italia partecipano alla terza edizione dellatra gli, promossa dall’Associazione nazionale. Il numero dei Comuni che offrono un’esperienza immersa nel paesaggio degli oliveti testimonia del successo e della vitalità di un evento che sposa la formula del turismo sostenibile e del racconto di un sapere genuino, legato al territorio e alla qualità di un prodotto autentico. Domenica 27 ottobre dunque tutta l’Italia sarà in cammino per scoprire nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italiaextravergine e anche per festeggiare i 25 anni delle. “Offrire un prodotto autentico, di alta qualità e saperlo raccontare significa percorrere una strada che sicuramente incontra il turista e i suoi desideri – sottolinea Enrico Lupi, presidente delle...

