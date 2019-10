Calciomercato Milan | colpo di scena | accordo con Mandzukic per gennaio

Calciomercato Milan : Dani Olmo - Sidibé ed Elneny sarebbero nel mirino : Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan aveva degli scout presenti al recente incontro della Spagna Under 21 contro i pari età della Germania, al fine di osservare da vicino le prestazioni di Dani Olmo. Si prevede che i rossoneri saranno attivi nella finestra di trasferimento di gennaio a seguito del loro pessimo inizio di stagione e di recente si è detto che il Milan avrà a disposizione 40 milioni di euro da investire. Uno dei ...

Calciomercato Milan – Bilancio in rosso - servono cessioni importanti : Donnarumma e Suso i più costosi - ma occhio a Paquetà : Il Milan rende noti 145.9 milioni di rosso di Bilancio per l’esercizio 2018-2019. servono cessioni per rimpinguare le casse della società: diversi big potranno essere sacrificati La situazione in campo non è delle migliori, quella del Bilancio è anche peggio. Per il Milan sono giorni tribolati anche dal punto di vista finanziario: il Bilancio 2018-2019 ha certificato un buco di 145.9 milioni, conti in rosso per 20 milioni in più ...

Calciomercato Milan : Emre Can - Rugani e Callejon potrebbero essere i nuovi rinforzi : Nelle ultime settimane ed anche nella scorsa finestra di mercato era emerso un forte interesse del Milan per il difensore della Juventus Demiral. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.it', in questo momento, i rossoneri starebbero monitorando altri giocatori della Juventus. Infatti potrebbe esserci un diverso difensore centrale bianconero sul taccuino di Boban, Maldini e co. come Daniele Rugani, il cui nome sarebbe emerso nelle ultime ore. ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Calciomercato Milan : possibile derby con l'Inter per Castrovilli - piace anche Camavinga : Il Milan sarebbe entrato in competizione con l'Inter per l'acquisto della giovane stella della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. La nuova proprietà rossonera guidata da Elliott Management, sta preferendo una strategia di mercato che prevede la firma di giovani giocatori ad alto potenziale al fine di registrare numerose plusvalenze in bilancio. I rossoneri hanno speso una somma considerevole nel mercato estivo per Theo Hernandez, Rade Krunic, ...

Calciomercato Milan - il Barça vorrebbe Leao : rossoneri interessati a Juan Mata per gennaio : Il Barcellona sarebbe interessato alla giovane stella del Milan Rafael Leao, considerato il sostituto ideale di Luis Suarez. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club catalano starebbe sondando il mercato alla ricerca di un valido erede dell'attaccante uruguaiano 32enne il cui contratto scadrà nel giugno 2021. Finora la società Milanese non avrebbe ricevuto alcuna concreta manifestazione d'interesse da parte della società del ...

Calciomercato Milan - Rakitic e Alena sarebbero due obiettivi : costano 75 milioni : Il Milan potrebbe tentare di acquistare due centrocampisti del Barcellona a gennaio, secondo gli ultimi rapporti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nuovo allenatore Stefano Pioli è stato informato che avrà a disposizione i soldi per acquistare dei rinforzi nella prossima sessione di mercato. Il direttore del club Boban ha anche espresso frustrazione per non essere stato in grado di acquistare alcuni giocatori più esperti durante ...

Calciomercato Milan - spunta il nome di Elneny per gennaio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Le voci di mercato non si fermano mai, nemmeno a sessione chiusa. Il Milan, in particolare, sarà una delle squadre che opererà qualche operazione a gennaio, visto l’insediamento di Pioli e i risultati deludenti di inizio stagione. Tra i primi obiettivi c’è un centrocampista. Boban ha più volte sottolineato come qualche calciatore d’esperienza sarebbe servito nella rosa rossonera. Ecco spuntare ...

Calciomercato : l'Inter starebbe puntando Gotze - il Milan invece Gagliardini e Celik : Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. l'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di ...

Calciomercato - assalto al Napoli : terzino destro per il Milan - Lazio e Genoa guardano in casa Verona - pazza idea Atalanta : Continua a muoversi il Calciomercato e la pausa per le Nazionali è servita ai dirigenti per provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Diverse trattative che riguardano i club del campionato di Serie A e non solo, novità direttamente anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. BRESCIA – Il Brescia ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ernesto Torregrossa . Il ...

Calciomercato Milan : secondo il CdS Emre Can sarebbe perfetto per i rossoneri : Il dirigente del Milan Zvonimir Boban ha rivelato il suo rammarico per non aver aggiunto più esperienza alla squadra dopo la finestra di mercato estiva, il che significa che i rossoneri potrebbero tornare pesantemente sul mercato a gennaio. Un'area che potrebbe richiedere attenzione è a centrocampo, con Pioli che fa affidamento su un regista di qualità nella sua formazione 4-3-3. Un recente rapporto di ''Calciomercatonews.com'' ha affermato che ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Calciomercato Juve : Demiral potrebbe accettare di andare al Milan - bianconeri su Haland : La Juventus potrebbe essere disposta a considerare la cessione di Merih Demiral a gennaio, con il Milan fortemente interessato. RAI Sport è stato il primo a segnalare l'interesse dei rossoneri per il nazionale turco, mentre Sky Italia (come citato da Milannews.it) ha rivelato in agosto che il Milan era disposto a offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale. Il giornalista specializzato in Calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato ...