Calcio | nasce la divisione paralimpica della FIGC! Pancalli | “Non neghiamo a nessuno il

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Oggi è ufficialmente nata unasperimentale all’internoFIGC, la Federazione Italiana Giuoco. Il Presidente Gabriele Gravina ha infatti stretto un accordo con Luca, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano. L’avvio delle attività è previsto per il 1° luglio 2020 quando le attività di ben tre Federazioni (Fispes, Fispic, Fisdir) confluiranno in questa nuovaFigc: si parla soprattuttoNazionale degli amputati che aveva già impressionato Papa Francesco e Sergio Mattarella, la Nazionale dia 5 per ipovedenti e quella dia 7 per cerebrolesi oltre a delle attività per i ragazzi con sindrome di down. “Nonil gioco del” è lo slalom già lanciato da Lucamentre Gabriele Gravina ha palesato tutta la sua soddisfazione per questo progetto: “Siamo la prima ...

