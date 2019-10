Caccia | il Tar della Liguria annulla alcune parti del calendario venatorio della Liguria

M5s - Barillari : “Carta di Firenze dei dissidenti? Rimasti anonimi per evitare Caccia alle streghe. Parlamentari attenti al documento” : “Temo che diventeremo come il Pd, che perderemo identità, coerenza, che saremo costretti ad accettare compromessi al ribasso che ci snatureranno”. Davide Barillari, consigliere del Movimento 5 stelle in Regione Lazio più volte finito al centro delle polemiche per le sue posizioni no vax, è il promotore della Carta di Firenze, un documento firmato da un gruppo di malpancisti in cui si critica la gestione 5 stelle degli ultimi anni. Un ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles a Caccia dell’ultimo record. Le Finali di Specialità per diventare la più medagliata di sempre : Simone Biles è semplicemente la ginnasta più forte di tutti i tempi, un concentrato di bravura che supera qualsiasi logica della fisica e che ha stravolto la Ginnastica artistica. Negli ultimi sei anni ha alzato costantemente l’asticella, ha inventato elementi impossibili, ha portato questo sport a livelli cosmici e soprattutto ha vinto tutto: non perde un all-around dal marzo 2013 quando all’American Cup venne sconfitta da Katelyn ...

Difesa - sui Caccia militari F35 Conte d'accordo su rinegoziazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «d'accordo sulla rinegoziazione» degli aerei militari F35. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. La questione F35, (Entro il 2020...

Cesena - maestra 36enne mostra video hot in classe/ "Cacciata" dalla scuola elementare : Cesena, maestra mostra video hot ai suoi alunni in classe. "Cacciata" dalla scuola elementare dopo petizione dei genitori. Ma proseguono le indagini...

Alimentare - Coldiretti : gli italiani a Caccia dei prezzi più bassi : “Un prodotto Alimentare su quattro viene acquistato dagli italiani in promozione con l’obiettivo di cercare il risparmio è ridurre i costi del carrello della spesa, con effetti evidenti sul contenimento dell’inflazione“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione che a settembre rimane contenuta. “Non ci sono spazi per agire sull’Iva in una situazione in cui gli italiani – ...

VIDEO – Tifosi olandesi Cacciano il proprietario del club dallo stadio : Incredibile in Olanda: i Tifosi del Roda cacciano il proprietario dallo stadio – Il VIDEO Alcuni Tifosi del Roda JC Kerkrade, club olandese, hanno protestato nei confronti del messicano Mauricio Garcia, nuovo proprietario del club da giugno, reo di non aver investito nella società dopo la sua acquisizione. Nel corso della gara di campionato contro il De Graafschap (terminata 1-1), alcuni supporters del club giallonero sono entrati ...

Massimo Cacciari : "Se affrontiamo i problemi come Greta siamo fritti. Meglio stare in aula con gli scienziati" : “Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti. siamo all’ideologia dell’incompetenza”. Ne è convinto il filosofo Massimo Cacciari che, dalle pagine del Corriere della Sera, parla dello sciopero del clima e dice la sua sull’annunciata partecipazione di tanti studenti italiani al #FridayforFuture col benestare del ministro dell’Istruzione (Fioramonti aveva parlato di “assenza ...

“Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti” - dice Cacciari : “Non è dicendo ‘mi avete rubato i sogni' che si affrontano i problemi”. È critica e fuori dal coro la voce del filosofo Massimo Cacciari sull'azione e il pensiero di Greta Thunberg sul clima, perché “se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti”, meglio “siamo all'ideologia dell'incompetenza”, dice il professore di Estetica all'Università San Raffaele di Milano in una breve intervista al Corriere della Sera. Secondo l'ex ...

Roma - due Caccia militari si alzano in volo : c'era il tedesco Steinmeier : Per un attimo, paura e mistero l'hanno fatta da padrone a Fiumicino. Come riportato da Fregeneonline, nella mattinata intorno alle 11:00, i cittadini hanno avvistato nei cieli un aereo in volo scortato da due caccia militari, il quale poi è atterrato all'aeroporto Leonardo Da Vinci. La scena è stata

Allarme nei cieli di Roma : due Caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Paura nei cieli di Roma : due Caccia militari scortano l'atterraggio di un aereo : Mistero nei cieli di Roma. Stamattina, attorno alle 10, i cittadini di Fiumicino hanno avvistato un aereo in volo scortato da due caccia militari. Come riporta Fregeneonline, i caccia hanno seguito...

Offende ragazza di colore - proprietaria b&b Caccia turista : Un turista milanese sarebbe stato messo alla porta dalla titolare di un b&b per avere rivolto delle battute offensive ad una ragazza di colore

Caccia - il Wwf Calabria : “Il tar cancella due specie dall’elenco di quelle Cacciabili” : “In seguito al ricorso presentato dalle Associazioni Ambientaliste WWF, LIPU (Avv. Angelo Calzone) e LAC (Avv. Fabio Spinelli), contro il calendario venatorio emanato con delibera del 26 luglio dalla Regione Calabria, la prima sezione del TAR della Calabria, con ordinanza del 13 settembre scorso, ha accolto il ricorso nella parte in cui contestava l’inserimento tra le specie Cacciabili, di due uccelli, Il Moriglione e la Pavoncella. Le due ...

LIVE Italia-Grecia volley - Europei 2019 in DIRETTA : azzurri a Caccia del bis - ellenici da non sottovalutare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La Grecia ai raggi X – Il programma completo del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, gara valida per gli Europei di volley: oggi, venerdì 13 settembre, alle ore 20.45, dopo il convincente esordio di ieri contro il Portogallo, gli azzurri scenderanno in campo per il secondo match della rassegna continentale contro la selezione ellenica. Per gli azzurri ...