Bus con bimbi fuori strada nel Milanese

Un autobus di linea con numerosi bambini a bordo è uscito dia Besate (Milano), sulla statale 527. Deicoinvolti nell'incidente, una trentina, sette sono stati ricoverati in codice verde in ospedali della zona. Gli altri sono in buone condizioni. A bordo vi erano anche alcuni adulti che si sono allontanati autonomamente. I soccorritori hanno comunque dichiarato "la maxiemergenza" proprio per l'alto numero dei coinvolti.(Di giovedì 17 ottobre 2019)