Bus con 30 bambini esce di strada e si ribalta a Besate | ci sono dei feriti

Incidenti : Bus esce di strada nel Milanese - in buone condizioni bambini a bordo : Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Un bus con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano. I bambini starebbero tutti in buone condizioni, ma l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di bimbi coinvolti.

"Via il reddito di cittadinanza - con quei soldi un bonus di 1000 euro in Busta paga" : La mozione di Forza Italia: moltiplicare per tre le risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale. "Se venisse...

Bus contro albero - indagato autista : 14.26 E' indagato per lesioni l'autista dell'autobus dell'Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. Nei suoi confronti la procura contesta il reato di lesioni A breve l'uomo verrà interrogato dagli inquirenti.

Incidente a Roma - Bus contro albero : autista indagato per lesioni : L’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma, è indagato per lesioni: è il reato contestato dalla Procura. L’uomo verrà interrogato a breve dagli inquirenti. L'articolo Incidente a Roma, bus contro albero: autista indagato per lesioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Arabia Saudita - Bus di pellegrini diretti alla Mecca si schianta con un’escavatrice : 35 morti : L'incidente è avvenuto lungo la strada che da Medina conduce alla Mecca, luogo di pellegrinaggio annuale per milioni di musulmani. Il bus - che trasportava pellegrini stranieri - si è scontrato con un'escavatrice poi ha preso fuoco: il bilancio è di 35 vittime e molti feriti, alcuni dei quali versano in gravissime condizioni.Continua a leggere

Bus contro albero - indagini per lesioni : 10.14 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni sull'incidente che ha coinvolto un autobus finito contro un albero sulla Cassia e che ha provocato 40 feriti, di cui 9 gravi. Tuttavia, il conducente del mezzo, risultato negativo ai test di alcol e droga, non sarebbe indagato. A lui è stato comunque sequestrato il cellulare per accertare se al momento dell'incidente lo stesse usando. Sulla vicenda anche l'Atac ha aperto un'indagine ...

ROMA - AUTOBus CONTRO ALBERO/ Un viaggiatore "L'autista era distratto dal telefono" : ROMA, AUTOBUS CONTRO ALBERO. Il racconto di un viaggiatore: "L'autista era distratto dal telefono". Numerosi feriti, nessuno in pericolo di vita

"Abbassiamo le tasse e diamo più soldi in Busta paga ai lavoratori" - dice Conte : “È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate”. In un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte difende i termini della legge economico-finanziaria varata nella notte, non senza contrasti. E respinge l'idea che si tratti di un provvedimento pallido. Anzi, “spinge l'Italia verso il futuro”. Conte fa i calcoli e racconta che “abbassiamo le tasse e con il cuneo fiscale diamo più soldi in busta ...

Bus contro albero - un testimone accusa : "Autista era al telefono" - ma lui nega. Le tre ipotesi al vaglio : Sequestrato il cellulare dell'autista. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni, per ora contro ignoti

Roma - autoBus contro un albero - colpo di sonno dopo un sms : la ricostruzione dei testimoni : Ashen Silva, 28 anni, originario dello Sri Lanka ne è sicuro: «L'autista prima di farci finire tutti contro l'albero si è addormentato. L'ho visto reclinare la testa...

Roma - Bus contro albero : oltre 40 i feriti - 9 casi gravi : Sono oltre 40 le persone trasportate nei vari ospedali della città dalle ambulanze del 118 dopo l’incidente che ha coinvolto un autobus di linea sulla Cassia, periferia nord della Capitale. Secondo quanto si apprende, sarebbero nove i casi più gravi, ma nessuna delle persone trasportate sarebbe in pericolo di vita. Da quanto si apprende sono negativi i test sull’assunzione di alcol e droga effettuati sull’autista del Bus di ...

Londra - condannati per stupro due italiani : nel 2017 avevano aBusato di una 23enne : È arrivata la condanna per stupro dalla giustizia inglese per due italiani accusati di aver abusato di una 23enne nel febbraio 2017. Secondo l’accusa, Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, oggi rispettivamente di 25 e 26 anni, hanno violentato la ragazza, ubriaca, all’interno di uno stanzino di un night club di Soho, a Londra, dove i due si erano trasferiti per frequentare l’università, prima di abbandonarla incosciente in un ...

Bus contro albero a Roma - 29 feriti ma nessuno in pericolo di vita : Un autobus di linea si e' schiantato contro un albero, a Roma. A bordo numerosi passeggeri 29 feriti. E' accaduto sulla via Cassia

Roma - Bus contro un albero : almeno 29 feriti. Sequestrato il cellulare dell'autista : Autobus contro un albero a Roma: è accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all'incrocio con via Oriolo. Dalle prime informazioni ci sarebbero 29 passeggeri feriti trasportati dal 118 in...