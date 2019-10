Brindisi | delitto Giampiero Carvone | ci sono altri arresti

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La Squadra Mobile dista chiudendo il cerchio intorno all'autore, o agli autori, dell'omicidio di, il 19enne brutalmente assassinato la notte tra il 9 e il 10 settembre scorsi. Come si ricorderà, il ragazzo fu colpito alle spalle da un soggetto non ancora identificato, il quale avrebbe sparato ben tre colpi d'arma da fuoco, precisamente con una pistola: uno di questi colpìalla nuca. La vittima cadde a terra a pochi metri da casa sua, che si trova in uno stabile del rione Perrino dello stesso capoluogo di provincia adriatico. Il ragazzo non morì immediatamente, ma poco dopo in ospedale, dove fu trasportato in codice rosso. Da allora gli inquirenti non hanno lasciato nulla al caso, passando al setaccio ogni zona del quartiere in questione. Nelle scorse settimane furono fermate quattro persone: si tratta di Stefano Colucello, 28 anni, Giuseppe Lonoce, ...

LaGazzettaWeb : Brindisi, una fucilata tra i bambini prima del delitto Carvone: altri due arresti -