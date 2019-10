Brexit | via libera all' accordo con l' Ue ?Johnson | «Nuove relazioni con gli Stati» Ora

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Nuove relazioni con gli Stati». Resta il no degli unionisti irlandesi : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Riprendiamo il controllo». Resta il no degli unionisti irlandesi : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Riprendiamo il controllo». Resta il no degli unionisti irlandesi : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Riprendiamo il controllo». Resta il no degli unionisti irlandesi : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Ora riprenderemo il controllo». Accelerano le Borse : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Juncker : «Intesa equa e bilanciata». Johnson : «Grande nuovo deal» : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue. «Abbiamo un grande nuovo accordo». Lo ha annunciato su...

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue : C'è il via libera all'accordo per la Brexit a Bruxelles. Lo rende noto il portavoce della Commissione Ue.

Brexit - Regina : governo va via 31 ottobre : 13.30 "La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l'uscita del Regno Unito dalla Ue il 31 ottobre". Lo ha detto la Regina Elisabetta II nel suo discorso al Parlamento britannico. Ha sottolineato "che il governo intende lavorare a una nuova partnership con la Ue", sulla base di un accordo di libero commercio. Verrà introdotta una nuova legge sull'immigrazione,che metterà fine al libero movimento. Sarà tuttavia garantito ai ...

Brexit - l’Ue dà via libera alla ripresa di negoziati «intensi» : I negoziati riprenderanno subito in modalità “tunnel”, cioè riservati e segreti e con la speranza di un’uscita dalla galleria a breve

Brexit - premier Gb invia proposte a Ue : 18.43 "Controlli minimi al confine irlandese" tra le proposte che il premier britannico Johnson presenterà all'Unione europea riguardo la Brexit. "proposte costruttive e di ampia portata" per un accordo senza la clausola "antidemocratica" del backstop a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda del Nord e Irlanda, spiega Johnson. Forse già domani ufficializzerà i dettagli. Johnson si dice fiducioso in un Ok da Bruxelles.I controlli ...

La Brexit sarà rinviata : Jeremy Corbyn primo ministro di transizione : La cacciata di Boris Johnson è imminente. Infatti il partito nazionalista scozzese sarebbe pronto a sfiduciarlo in aula già lunedì o

Brexit - via anche ministro del Lavoro Gb : 14.26 Amber Rudd, ministro per il Lavoro del Regno Unito, si è dimessa dal governo e ha lasciato il gruppo parlamentare conservatore, in polemica con il premier Boris Johnson, contestato per la sua strategia sulla Brexit. Nella lettera di dimissioni Rudd, citata dalla Bbc online, ha affermato di non ritenere più che "il principale obiettivo" di Johnson sia lasciare la Ue con un accordo e ha definito l' espulsione di 21 parlamentari Tory ...

Brexit - via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal : Brexit, via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal.La camera dei Lord britannica ha approvato la legge che prevede la richiesta all'UE

Brexit - Johnson : no proroghe - via 31/10 : 17.34 "Se il Parlamento voterà a favore della mozione per discutere della misura sulla proroga della Brexit, distruggerà la posizione negoziale del nostro Paese e ci costringerà ad accettare le condizioni di Bruxelles". Così il premier britannico Johnson nel suo discorso al Parlamento, in cui ha anche riferito dell'esito del G7 di Biarritz. "Stiamo negoziando -dice Johnson-, sono fiducioso che arriveremo ad un accordo. In ogni caso lasceremo ...