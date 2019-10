Brexit | raggiunto l’accordo Esultano Juncker e Johnson

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) C’è la fumata bianca a Bruxelles per la. Dopo una notte di trattative, dunque, c’è l’intesa sulle modalità di uscita dei britannici dalla Ue. Intesa che tuttavia deve ancora passare al vaglio del Parlamento britannico in seduta sabato. Ma che provoca comunque grande entusiasmo. Esulta Borische ha annunciatovia Twitter: «Abbiamo un grande nuovo accordo – sottolinea il premier britannico – che ci restituirà il controllo del nostro Paese. Ora il Parlamento deve lasciare che sia fatta. #GetDone», conclude il primo ministro con un suo slogan. We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should getdone on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetDone #TakeBackControl — Boris(@Boris) October 17, ...

