Brexit | nuova intesa con la Ue Johnson | «Grande accordo» E ora lo scoglio degli

Il presidente del Parlamento Ue Sassoli boccia la nuova proposta di Johnson sulla Brexit : Il presidente dell’Euro Parlamento , David Sassoli , in un’intervista a “Der Spiegel” ha affermato che, “almeno nella loro forma attuale, le proposte britanniche” sulla Brexit “non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare”. Sassoli ha riferito che il Parlamento esamina le proposte con molta attenzione “ma purtroppo il ...

Brexit - nuova sconfitta per Johnson. Comuni boccia mozione elezioni anticipate : Il premier Boris Johnson si appresta a subire una nuova sconfitta parlamentare. La sua mozione per chiedere le elezioni anticipate il 15 ottobre verrà quasi sicuramente respinta. Per ottenere la fine anticipata della legislatura, Johnson ha bisogno di una maggioranza dei due terzi dei deputati, impossibile senza il concorso delle opposizioni, che hanno già annunciato il voto contrario. Il voto anticipato è l'ultima arma della quale in teoria ...