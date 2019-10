Brexit | maratona per l’accordo Ma gli unionisti | “Non daremo il nostro sostegno”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Lanegoziale per arrivare a un accordo tra Gran Bretagna e Unione europea potrebbe essere del tutto inutile. La leader unionista del Democratic Unionist Party (Dup, nazionalisti nordirlandesi), Arlene Foster, ed il suo vice Nigel Dodds hanno reso noto di non poter dare il loro sostegno all’ipotesi di accordo sullasu cui stanno lavorando il governo di Boris Johnson e la Commissione Ue. Senza il sostegno del Dup difficilmente il Parlamento britannico ratificherà qualsiasi accordo. Foster e Dodds hanno scritto in un tweet che continueranno a lavorare con il governo per arrivare ad un accordo “ragionevole”. Gli ultimi giorni per i negoziatori sono stati durissimi. Un testo potrebbe essere in arrivo probabilmente troppo tardi per un ok formale dei 27 leader europei al vertice di oggi e venerdì, ma sufficientemente in tempo per un via libera politico – con ...

