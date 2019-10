Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’accordo è raggiunto. Il Consiglio europeo l’ha approvato nel pomeriggio, sabato toccherà al Parlamento britannico. Cosa prevede l’intesa sull’uscita del Regno Unito dall’Ue annunciata questa mattina da Boris Johnson e Jean-Claude Juncker che entrerà in vigore al termine del periodo di transizione che terminerà nel dicembre 2020? Due le novità principali: latra l’del Nord e la Repubblica d’che si sposta ine unregime sull’Iva. L’accordo prevede che il Regno Unito lascerà l’unione doganale e in futuro sarà libera di stringere accordi con altri Paesi. Nascerà una barriera doganale tra l’del Nord e la Repubblica d’, chenell’Ue, ma in pratica la barriera sorgerà nelche divide le due entità geografiche, la Gran Bretagna e l’isola ...

TutteLeNotizie : Brexit, la frontiera tra Ulster e Irlanda (che resta in Ue) “si sposta” in mare e nuovo… - infoitestero : Brexit, Londra e Bruxelles a un passo dall'accordo. La frontiera dell'Ue finisce in acqua - - Fantama44110428 : @OlivaStefi @Gianmar26145917 La bozza di accordo Brexit di Johnson prevede praticamente che il confine Irlanda-Irla… -