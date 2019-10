Brexit | Johnson accordo ragionevole | Westminster lo approvi

Brexit - via libera all'accordo con l'Ue. ?Johnson : «Nuove relazioni con gli Stati». Ora il problema è a Londra : Facce sorridenti e sospiri di sollievo a Bruxelles, dove i 27 leader dell'Ue hanno dato il loro endorsement all'intesa sulla Brexit raggiunta dopo una trattativa fiume conclusasi solo a...

Brexit - raggiunto l’accordo. Esultano Juncker e Johnson : C’è la fumata bianca a Bruxelles per la Brexit. Dopo una notte di trattative, dunque, c’è l’intesa sulle modalità di uscita dei britannici dalla Ue. Intesa che tuttavia deve ancora passare al vaglio del Parlamento britannico in seduta sabato. Ma che provoca comunque grande entusiasmo. Esulta Boris Johnson che ha annunciato l’accordo via Twitter: «Abbiamo un grande nuovo accordo – sottolinea il premier britannico – che ci ...

Brexit - trovato accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Abolito il backstop”. Ma gli unionisti di Belfast smentiscono loro sostegno : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Brexit - Boris Johnson : "Trovato l'accordo con l'Ue. Ora pensiamo al costo della vita e alla sanità" : Trovato l'accordo sulla Brexit con l'Unione europea. "Abbiamo un nuovo grande accordo che riprende il controllo: ora il Parlamento dovrebbe concludere la Brexit sabato, così possiamo passare ad altre priorità come il costo della vita, il servizio sanitario nazionale, i crimini violenti e il nostri a

Per Boris Johnson la Brexit è solo uno strumento di potere : Il primo ministro vuole tornare alle urne sperando di incassare l’accordo all’uscita dalla Ue e inaugurare quello che spera possa essere un lungo regno personale. Ma ancora non c’è niente di scontato. Leggi

Brexit - trovato accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Riprendiamo il controllo”. Juncker : “C’era volontà di trovare soluzione equa” : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

