Brexit - Il Regno Unito e l' Europa annunciano l' accordo

Brexit - raggiunto un accordo. Juncker : “Soluzione giusta e bilanciata sia per Ue che Regno Unito” : "Quando c'è volontà, c'è anche un accordo, e noi ne abbiamo uno, a testimonianza nell'impegno messo nella ricerca di un'intesa. Suggerisco al Consiglio europeo di sostenere questo accordo", annuncia il presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker. Anche il premier britannico Boris Johnson trionfa per l'accordo raggiunto, ma c'è il rischio che l'intesa trovata (oggi in discussione al Consiglio europeo) non riesca comunque a trovare il ...

Brexit - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian, citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Mercoledì il Regno Unito presenterà all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit : Il governo del Regno Unito ha annunciato che Mercoledì verrà presentata all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit, per evitare la possibilità che il Regno Unito esca dall’unione senza un accordo (“no deal”). La proposta è stata descritta

Il presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea ha detto che il Regno Unito deve presentare il suo “piano” per Brexit entro la fine di settembre : Il primo ministro finlandese Antti Rinne, attualmente a capo del Consiglio dell’Unione Europea per i sei mesi di presidenza della Finlandia, ha detto che lui e il presidente francese Emmanuel Macron si sono messi d’accordo sul fatto che il governo

Brexit - Johnson : “Il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe Hulk. Grandi progressi nei colloqui” : Assicura di essere “molto fiducioso” sulla possibilità di ottenere un accordo al vertice del 17 ottobre, in tempo per il divorzio previsto il 31 ottobre e spiega che nei colloqui sulla Brexit sono in corso “Grandi” progressi . Ma soprattutto, dice, “il Regno Unito lascerà l’Ue come farebbe il supereroe Hulk“. Il premier britannico Boris Johnson, intervistato dal Mail on Sunday, parla in vista degli incontri ...

Regno Unito nel guado Brexit - Westminster chiude e per ora niente voto : Il Parlamento britannico chiude i battenti per cinque settimane, per volere di una contestatissima decisione del governo Tory di Boris Johnson, mentre il Regno Unito resta in mezzo al guado della Brexit. E lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, annuncia clamorosamente le sue dimissioni in aula, in aperta polemica con il primo ministro.Il caos politico che agita il Regno Unito a meno di due mesi dalla scadenza ufficiale del 31 ottobre, ...

La Camera dei Lord del Regno Unito completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio : La Camera dei Lord del Regno Unito ha detto che completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio, per permettere che la sua approvazione definitiva arrivi prima della sospensione del parlamento chiesta dal primo ministro Boris Johnson.