Brexit | Barnier dopo la fine della negoziazione | “Accordo trovato | incertezza durata

Michel Barnier : 'Siate pazienti - la Brexit è come scalare una montagna' : Venerdì 11 ottobre, a Bruxelles, Michel Bernard Barnier ha raccontato ai giornalisti di aver avuto un incontro costruttivo con Stephen Barclay, Segretario di Stato inglese per l'uscita dall'Unione europea. In questo frangente ha invitato alla calma e ha detto di essere pazienti, perché la trattativa per la Brexit è piuttosto tortuosa, un po' come scalare una montagna. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se la cima sia più o meno vicina, ha ...

"Brexit in fase tunnel". L'Ue a 27 autorizza Barnier alla stretta finale sui negoziati : I 27 ambasciatori Ue hanno dato luce verde al capo negoziatore della Ue Michel Barnier per avviare “intensi negoziati finali” sulla base delle ultime proposte presentate questa mattina dal governo di Boris Johnson, in quello che potrebbe essere il primo passo verso una svolta per arrivare a un accordo sulla Brexit. Lo confermano all’Ansa fonti diplomatiche europee.In una riunione dopo l’incontro tra Barnier e il ...