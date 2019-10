Borriello sulla convenzione | “Ora | ci aspettiamo qualche miglioramento da De Laurentiis”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro, , ha parlato ai microfoni di Radio Marte,firmata oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis: “Finalmente è arrivata la, ma non abbiamo stappato bottiglie, semmai deve aprirla De Laurentiis! Vanno fatti i complimenti a tutti, oggi eravamo tutti felici. Ora, cida De Laurentiis e anche sostituire quei sediolini che in ogni match si rompono per noi rappresentava un grande problema, mentre la società calcio Napoli lo risolverà in tempi brevi. La svolta c’è stata nell’ultimo anno perché con i lavori fatti il San Paolo è diventato molto più appetibile e i 4 milioni famosi il Napoli li ha pagati la settimana scorsa ed è stato l’atto determinante per la firma. Da De Laurentiis ciuna grande squadra. Già c’è, ma dobbiamo dare continuità di risultati. ...

