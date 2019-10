Bologna | Di Vaio racconta Mihajlovic | “C’è sempre anche quando ha 40 di febbre

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Di, capo-scouting del. L’ex attaccante ha parlato, in particolare, di Sinisa: “Per tutto quello che ha fatto e sta facendo, Sinisameriterebbe subito la Panchina d’oro. La meriterebbe per l’impatto e l’impronta che ha avuto e dato in quei cinque mesi di un campionato fa e per come sta vivendo il presente.ha 40 dila spossatezza potrebbe vincerlo, lui è con noi.“. Sulle differenze tra ilgiocatore e quello allenatore Dispiega: “Sinisa è rimasto uguale nel rapporto coi giocatori, nella sicurezza che trasmette, nel creare obiettivisuperiori, nell’entrare nella testa dei giocatori. Dieci anni fa ci saremmo salvatise fosse rimasto lui. E’ cambiato, invece, nell’essersi creato uno staff che lo ha plasmato, ...

