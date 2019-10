Biglietti in prevendita per il tour europeo di Gianna Nannini al via da Londra nel 2020

Saint Motel a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Saint Motel a Milano nel 2020: è l'unico concerto in programma in Italia il prossimo anno. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 10.00 di venerdì 18 ottobre su TicketOne e TicketMaster, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio Italiano. Il 26 marzo del prossimo anno i Saint Motel portano in Italia il tour europeo: saranno al Circolo Magnolia di Milano. Noti in tutto il mondo grazie al ...

Biglietti in prevendita per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago il 14 dicembre : Sono in prevendita i Biglietti per il 3° concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Assago. La data attendeva ancora di essere annunciata ma finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di un nuovo live da tenersi presso il palasport alle porte di Milano. I tagliandi di ingresso sono in prevendita dal 16 ottobre sulla piattaforma Vivaticket, unica ufficiale per l'acquisto dei Biglietti del concerto, mentre gli iscritti a Fonopoli potranno ...

Biglietti in prevendita per Avril Lavigne a Milano nel 2020 - un unico concerto in Italia per Head Above Water : Avril Lavigne a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia atteso al Fabrique il 16 marzo del prossimo anno. Il concerto fa parte dell'Head Above Water World Tour 2020 che toccherà diversi Paesi nel mondo tra i quali l'Italia, dove l'artista sarà in concerto per un solo appuntamento al Fabrique di Milano. I Biglietti per assistere all'evento Italiano di Avril Lavigne saranno disponibili in prevendita da venerdì 18 settembre su ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Thom Yorke in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerto di Thom Yorke in Italia nel 2020. La data arriva dopo che era già stato annunciato un calendario internazionale, senza che il nostro paese fosse incluso nella lista di live. La data di Thom Yorke si terrà all'Ippodromo Snai di Milano in occasione della manifestazione Milano Summer Festival. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. La consegna è ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Lenny Kravitz in Italia nel 2020 : Sono ufficiali i concerti di Lenny Kravitz in Italia, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'artista torna quindi in Italia dopo i concerti che ha tenuto a Milano e Roma, dopo le indiscrezioni che ora trovano conferma. I concerti si terranno nel 2020 il 7, 9 e 10 luglio a Mantova, Nichelino e Perugia e si svolgeranno nell'ambito dell'Here To Love Tour. I tagliandi sono in prevendita dal 17 ...

Rockin’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e Biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...

Salisburgo-Napoli - iniziata la prevendita dei Biglietti : E’ iniziata la prevendita dei biglietti per Salisburgo-Napoli. La terza gara di Champions è in programma mercoledì 23 ottobre alle 21, in Austria. La prevendita andrà avanti fino a lunedì alle 15. Si può prenotare un voucher online, poi, tra martedì e mercoledì, gli acquirenti potranno ritirare i biglietti al Botteghino 5 del San Paolo presentando la copia del voucher e un documento di riconoscimento valido per l’espatrio. Il costo dei ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Domani parte prevendita Biglietti Festa Cinema Roma : Roma – La prevendita dei biglietti per la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ Domani, venerdi’ 11 ottobre, alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica, i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online attraverso i siti www.RomaCinemafest.org e www.ticketone.it. ...

Biglietti in prevendita per Jesus and Mary Chain in Italia nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Jesus and Mary Chain, in -Italia nel 2020 per presentare - forse - nuova musica ma anche per tornare con alcuni brani iconici che hanno caratterizzato la loro carriera. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati a cominciare dalle 11 dell'11 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Ci sarà quindi la possibilità di scegliere tra la consegna con corriere espresso ...

Biglietti in prevendita per i concerti dei Negrita per celebrare Reset : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti dei Negrita nei teatri, quelli che il gruppo ha organizzato per i 20 anni di Reset, il disco che contiene Mama Maé. I Biglietti sono in prevendita dal 9 ottobre a cominciare dalle 10, con consegna secondo le modalità abituali. Saranno infatti consentite le consegne tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta della ...

A Ligabue un riconoscimento dall’Emilia-Romagna al Premio Pierangelo Bertoli : Biglietti in prevendita per la serata a Modena : A Luciano Ligabue la Regione Emilia-Romagna attribuisce un importante riconoscimento in occasione del Premio Pierangelo Bertoli 2019. Già vincitore del Premio Pierangelo Bertoli per quest'anno, Ligabue verrà premiato anche dalla Regione Emilia-Romagna, la sua regione di appartenenza, riconosciuto come uno degli esponenti che ne porta in alto il nome e ne sposa i valori. Il Premio - che si aggiunge a quello già attribuito all'artista - ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco De Gregori nel 2020 : Dopo la conclusione dei live 2019, sono ufficiali i concerti di Francesco De Gregori nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi quelli che terrà in giro per l'Europa. La consegna dei Biglietti avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta ...

Giovanni Allevi annuncia il nuovo album e il tour nei teatri : info e Biglietti in prevendita : Giovanni Allevi annuncia il nuovo album, insieme al tour con il quale presenterà la musica della sua prossima prova sulla lunga distanza che rilascerà il 15 novembre prossimo. Il titolo scelto è Hope, speranza, anche se per il momento non si conoscono i contenuti del nuovo album che il pianista, filosofo e direttore d'orchestra vorrà consegnare al mercato discografico a cominciare dalle prossime settimane. Oltre alla sua presenza con il ...