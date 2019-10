Best Global Brands 2019 - Toyota ancora prima tra i marchi automotive

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 17 ottobre 2019)laa primeggiare tra iautomobilisticii nella classifica, elaborata dalla Interbrand sulla base di vari fattori in grado di influenzare il valore economico di uno: la performance finanziaria dei suoi prodotti o servizi; la capacità di influenzare i processi di acquisto; la forza competitiva; la fidelizzazione dei clienti e, quindi, la capacità di creare profitti sostenibili nel tempo. Il podio dell'auto. Il settore automobilistico è uno dei più presenti nella 20esima edizione della classifica, anche se è sempre l'high-tech a monopolizzare le prime posizioni: il podio è occupato, nell'ordine, da Apple (il brand vale 234,242 miliardi), da Google e da Amazon. Lamarca automobilistica è, come detto, lacon un valore stimato in 56,246 miliardi di dollari (il 5% in più rispetto all'anno scorso). Alle sue spalle si ...

