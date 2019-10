Berlusconi in piazza con la Lega | “Parlerò dal palco contro governo che attenta a libertà”

Silvio Berlusconi ad Affari "Ecco perché in piazza con Salvini" : "Ho annunciato sempre, che noi concepiamo l'opposizione sui contentuti e che - spiega Silvio Berlusconi in esclusiva ad Affaritaliani.it - abbiamo normalmente il sistema di agire da oppositori in parlamento con degli emendamenti. In passato col governo di Prodi avevamo deciso di scendere in piazza. Anche questa volta c'è un motivo di preoccupazione sulla pressione fiscale per gli italiani. Segui su Affaritaliani.it

Berlusconi : "In piazza contro la sinistra che vuole tasse e manette" : Alessandro Sallusti L'ex premier conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma. E rilancia: "Vinciamo le regionali e mandiamo a casa questo governo" "Scendo in piazza contro la sinistra che mette le tasse e vuole spedirci tutti in galera". Intervistato dal direttore Alessandro Sallusti sull'edizione del Giornale, che oggi potete trovare in tutte le edicole, Silvio Berlusconi conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma ...

Berlusconi : il 19 ottobre anch'io in piazza per la libertà : Berlusconi: "Avevamo annunciato una opposizione in Parlamento, forte ma responsabile e costruttiva, non credevamo fosse il caso di andare in piazza

Vertice Berlusconi-Salvini-Meloni : “Al lavoro per le politiche”. Verso piazza unitaria a Roma : La nota diramata al termine del Vertice tenutosi ad Arcore indica quale sara' l'obiettivo del centrodestra: "Ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si e' gia' rivelata inadatta a governare le complessita' del nostro Paese e procede per risse e scontri, promettendo nuove tasse e meno sicurezza". Berlusconi, Salvini e Meloni riprendono "la marcia" con "uno spirito unitario" in un incontro che ...

Silvio Berlusconi - rivolta in Forza Italia : "Il 19 ottobre in piazza con Salvini" - l'ultima grana azzurra : Il centrodestra prova a restare unito per cercare di dare una degna opposizione al governo giallo-rosso ma resta tesissimo il clima, soprattutto dentro Forza Italia, in vista della manifestazione del 19 ottobre già annunciata da Matteo Salvini dopo la nascita del Conte bis. Le chat del Coordinamento

Salvini torna a parlare con Berlusconi : 'Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle' : E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti ...

Salvini e Berlusconi insieme in piazza il 19 ottobre : Prove di Centrodestra unito. Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi a Milano Silvio Berlusconi, in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria ma non solo. Era stato proprio l'ex ministro dell’Interno che nel bel mezzo della manifestazione di lunedì a Milano contro il governo M5S-Pd aveva annunciato il faccia a faccia con il Cav, finalizzato anche se non soprattutto ad aprire un tavolo di coordinamento delle ...

Salvini riscopre Berlusconi. Insieme in piazza - alle Regionali e contro la legge elettorale : Riempire piazza San Giovanni a tutti i costi. Anche con le truppe azzurre di Silvio Berlusconi. Dopo più di un anno vissuto ad alta tensione, Matteo Salvini e il leader di Forza Italia questa volta davvero sono tornati a parlarsi. “Hanno ricucito un rapporto personale prima che politico”, raccontano fonti a loro vicine. Tutto ciò in nome della lotta al governo e con l’obiettivo di vincere Insieme le prossime ...

Meloni va in piazza - Berlusconi no - Salvini punta su Pontida (e sul Copasir) : Lunedì con il governo giallorosso schierato a Montecitorio per il voto di fiducia, Fratelli d'Italia sarà in piazza. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche una delegazione della Lega, per sostenere la battaglia della Meloni contro l'esecutivo che lei ritiene rossoblu "perché non c'è solo la sinistra ma è connotato dalle consorterie europee". Ma il partito di via Bellerio ha in programma la sua manifestazione per ...

Consultazioni e piazza - centrodestra diviso. Berlusconi da Conte : Il centrodestra si spacca. La piazza e le Consultazioni dividono la coalizione: i sovranisti da una parte, Forza Italia dall’altra. La prima rappresentazione plastica di questa frattura sta nella mossa dei leader di Lega e Fratelli d’Italia che hanno scelto di disertare l’incontro con il premier incaricato, Giuseppe Conte, in occasione delle Consultazioni, per l’appunto, richieste dallo stesso ex “avvocato del popolo” per tentare di partorire il ...