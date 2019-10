Belen omaggia il suo staff su IG ma esclude lo stylist Di Cecca che ora veste la De Lellis

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Da quando Giulia Desi è fidanzata con Andrea Iannone, molte cose sembra siano cambiate nella vita professionale della ex di lui,Rodriguez. Stando al rumor che riporta il settimanale Chi del 16 ottobre, la showgirl argentina si sarebbe allontanata dal suo storicoda quando lui ha cominciato a lavorare anche con l'influencer: nella lista di collaboratori che la 35enne ha ringraziato su Instagram per i suoi primi 10 anni di carriera, infatti, non compare il nome di Giuseppe Di. L'argentina ignora Giuseppe Disui social: il gossip impazza Già in occasione della chiacchierata partecipazione di Giulia Deal Festival del Cinema di Venezia, le riviste di gossip avevano fatto notare la strana presenza al suo fianco di Giuseppe Di, storico amico e collaboratore diRodriguez (ex fidanzata di Andrea Iannone, attuale compagno dell'influencer). In ...