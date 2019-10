Bari | in aeroporto con 3 chili di eroina in valigia | arrestata coppia di napoletani

Due trans di Bari fermate all'aeroporto di Sharm El Sheik : "Trattate come terroriste" : Loredana e Mikela, due transessuali di Bitonto, in provincia di Bari, sono bloccate e trattenute dalla polizia egiziana all’aeroporto di Sharm El Sheik, dove erano appena atterrate con due loro amici per una vacanza in Egitto. Le due sarebbero state fermate, in attesa di essere rimpatriate in Italia con il primo volo disponibile, perché le autorità del Cairo non ritengono validi i loro documenti, ma le persone in viaggio ...