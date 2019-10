Barbara D' Urso offesa da profilo fake legato a un giornalista | si pensa ad Alberto Dandolo

Barbara d’Urso denuncia un profilo fake e svela : "Dietro c’era un giornalista" - : Luana Rosato Barbara d'Urso, che tempo fa aveva sporto denuncia contro ignoti per un profilo fake che la denigrava in maniera insistente, ha scoperto che dietro quell'account si nascondeva un giornalista Dai suoi profili social, Barbara d’Urso ha raccontato quanto accaduto nelle ultime ore in seguito alla denuncia sporta contro un hater che si nascondeva dietro un profilo social fake. Dopo un lungo periodo durante il quale ha dovuto ...

Barbara D'Urso rivela : "Insultata per anni da un giornalista che si nascondeva dietro al profilo anonimo" : Per più di un anno Barbara D'Urso è stata disturbata, se non addirittura messa in difficoltà, da un profilo anonimo, tanto che Carmelita si è convinta a rivolgersi alla polizia postale per muovere una denuncia contro ignoti. "Per circa un anno e mezzo c'è stato un profilo anonimo che aveva preso il

Barbara d'Urso lancia la bomba : “Dietro il mio hater si nasconde un giornalista” : Su Instagram il racconto della conduttrice sull'esito delle indagini della Polizia postale in merito alla denuncia di un...

Barbara d’Urso in un video choc : “Ho denunciato chi mi insultava” : Barbara d’Urso, video choc: “La polizia ha scoperto chi insultava me e i miei figli” Ha lasciato di stucco i milioni di seguaci della sua pagina facebook Barbara d’Urso, che oggi ha pubblicato un video choc, nel quale ha rivelato di aver scoperto, dopo una lunga indagine della polizia postale, chi si nascondeva dietro un profilo falso che da tempo la insultava pesantemente, offendendo anche i suoi due figli. La ...

Barbara d'Urso : "C'era un giornalista dietro account anonimo contro di me" (VIDEO) : "Per circa un anno e mezzo c'è stato un profilo anonimo che aveva preso il mio nome cambiando due vocali, che quotidianamente, più volte al giorno, pubblicava post molto molto insultanti e aggressivi scatenando poi l'odio contro di me, contro i miei figli e contro la mia famiglia. Ad un certo punto, vista l'insistenza, dopo mesi e mesi, ho iniziato ad allarmarmi e a dire 'ma chi c'è dietro questo profilo' così tanto ossessionato da me? E ho ...

Barbara d’Urso rimproverata in diretta da Patrizia De Blanck : Pomeriggio Cinque: Patrizia De Blanck bacchetta Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha dedicato il talk della cronaca rosa di Pomeriggio Cinque a tutti quei matrimoni che vedono protagonisti uomini che in precedenza hanno svolto il ruolo di prete. In collegamento con gli studi di Cologno Monzese, non poteva mancare Patrizia De Blanck che ha dichiarato di aver avuto in passato una relazione con un prete. Nel presentarla, la bella ...

Pomeriggio 5 - Simona Tagli rivela : «Ho fatto un voto - non faccio sesso da 10 anni». Barbara D'Urso reagisce così : Pomeriggio 5, Simona Tagli rivela: «Ho fatto un voto, non faccio sesso da 10 anni». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, l'ex showgirl icona degli anni 80 è...

Kikò Nalli : "Aggredito a Roma con un sasso - Barbara D'Urso non c'entra" : Torna a parlare dell'aggressione subita a Roma, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari che come già anticipato in alcune sue Instagram Stories registrate qualche giorno fa, è stato vittima di uno spiacevole episodio nella Capitale.Soltanto qualche giorno fa, ospite del programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Kikò ha quindi raccontato in modo più esplicito cosa gli sia accaduto ...

Selvaggia Lucarelli su Facebook un post contro Barbara D’Urso : Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La Lucarelli ha appena condiviso un post su “Facebook” prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a parlare dell’ospitata di Sara Tommasi a ...

Live-Non è la d’Urso al lunedì - ufficiale : motivi e commento di Barbara : Live – Non è la d’Urso si sposta al lunedì, arriva l’ufficialità da Mediaset: la data d’inizio, i motivi del trasloco e le parole di Barbara d’Urso Era nell’aria da giorni e ora è arrivata l’ufficialità dall’azienda Mediaset: Live – Non è la d’Urso trasloca dalla domenica al lunedì. La nuova collocazione nel palinsesto è […] L'articolo Live-Non è la d’Urso al lunedì, ...

Selvaggia Lucarelli e l'attacco a Barbara D'Urso sul caso Sara Tommasi : "Mi è parso di assistere a una scena di Joker - dove Joker era Sara Tommasi e Barbara D’Urso il cinico conduttore Franklin", le parole della giornalista del 'Fatto Quotidiano' condannano la modalità dell'intervista alla showgirl umbra.

“Non faccio sesso da 10 anni”. La showgirl lo confessa in diretta. E Barbara D’Urso reagisce così : “Sono casta da dieci anni per scelta. Ad un certo punto della mia vita, dopo alcuni momenti dolorosi della mia vita, ho sublimato il concetto d’amore”. Nella puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ andata in onda martedì 15 ottobre si è parlato di un tema che ultimamente sta diventando una specie di moda tra i vip: la castità. Ce ne sono di davvero curiose, in senso buono. Una delle ultime news riguarda Brad Pitt, uno degli uomini più belli, e ...

Selvaggia Lucarelli - post al vetriolo contro Barbara D’Urso : «Chi si serve della malattia mentale per aumentare lo share…» : Selvaggia Lucarelli, post al vetriolo contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La giudice di Ballando con le Stelle ha appena condiviso un post su Facebook prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a ...

Selvaggia Lucarelli - post al vetriolo contro Barbara D’Urso : «Chi si serve della malattia mentale per aumentare lo share…» : Selvaggia Lucarelli, post al vetriolo contro Barbara D’Urso: «Chi si serve della malattia mentale, per aumentare lo share…». La giudice di Ballando con le Stelle ha appena condiviso un post su Facebook prendendo spunto dal film Joker, in cui si parla della solitudine delle persone con problemi mentali «in un mondo che ringhia e deride i deboli e le loro fragilità». Ma in un passaggio del lungo post, Selvaggia Lucarelli passa a ...