Banksy ha aperto un negozio online

Banksy ha aperto un negozio d'arte a Londra (ma i clienti non possono entrare) : Un negozio d’arte che in realtà è esso stesso un’opera d’arte. È l’ultima trovata di Banksy. Si chiama “Gross Domestic Product”, che in italiano significa “prodotto interno lordo” ed è il negozio “speciale” che il misterioso artista britannico ha deciso di aprire a Londra, nel quartiere di Croydon, nel sud della città. Il locale, rivela il Guardian, ...