Baby 2 | le squillo dei Parioli fanno i conti con la loro doppia vita

(Di giovedì 17 ottobre 2019)2 - Benedetta Porcaroli Saranno disponibili da domani su Netflix i nuovi sei episodi di, la serie prodotta da Fabula Pictures che lo scorso anno, con la prima stagione, ha raccontato al pubblico lo scandalo dei. Ludovica (Alice Pagani) e Chiara (Benedetta Porcaroli), due amiche molto diverse e dalle vite complicate, si erano ritrovate coinvolte quasi per caso in un giro did’altro borgo, rendendosi conto di essere attratte da quella trasgressione, che ben si sposava con lainquietudine interiore. Adesso porteranno avanti lascelta, dovendone accettare le conseguenze.2: tutto sulla seconda stagione Le due ragazze sono ormai divise tra lo studio quotidiano e lanotturna, che non devono far scoprire; mentre si avvicina la fine del liceo, la paura del futuro avanza e le spinge a commettere errori su errori, nonché ad entrare sempre ...

