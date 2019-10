Audio inedito della confessione dell' assassino di Stefano | Togliergli il futuro per

L’inedito I’ll Stand By You di Bruce Springsteen nella colonna sonora di Blinded By The Light (testo e Audio) : C'è anche un inedito di Bruce Springsteen nella colonna sonora di Blinded By The Light. Il drama di Gurinder Chadha è ispirato alla musica del Boss e tra le sue canzoni c'è anche un brano inedito dal titolo I’ll Stand By You. Ad interpretarlo nella colonna sonora è lo stesso Springsteen. Il film racconta la storia di un ragazzo inglese di nome Javed, di origini pakistane, che si avvicina alla musica di Bruce Springsteen e proprio grazie a ...