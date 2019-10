Atterraggio d' emergenza a Genova per il volo Napoli-Torino

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Salvatore Di Stefano Le cause sarebbero da addebitare ad una depressurizzazione in cabina. Tanta la paura a bordo, ma non si registrano feriti Attimi di paura quelli vissuti questo pomeriggio dai passeggeri di un aereo della compagniatea, partito dae diretto a, che ha compiuto und'all'aeroporto Cristoforo Colombo di. Secondo quanto si apprende da fonti aeroportuali la manovra imprevista è avvenuta poco dopo le 18 del pomeriggio di oggi e le cause sarebbero da addebitare ad una depressurizzazione avvenuta in cabina. Sulla pista d'dell'aeroporto ligure sono accorsi immediatamente vigili del fuoco, operatori aeroportuali e tutti gli organi preposti alla gestione delle emergenze di questo tipo, che hanno fatto sbarcare i passeggeri; questi ultimi, seppur comprensibilmente impauriti, non hanno fortunatamente riportato ...

