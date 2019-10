Atletica paralimpica | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia 17 azzurri alla ricerca

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Dal 7 al 15 novembre si terranno a Dubai idi, che vedranno coinvolti circa 1400 atleti di 100 Paesi, e che assegneranno oltre ai titoli iridati ed alle medaglie, anche quattro pass non nominali per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle specialità in programma in Giappone. Saranno 17 gliin gara, 6 donne ed 11 uomini, e tra di loro spiccano i nomi delle campionesse paralimpiche Martina Caironi ed Assunta Legnante. Di seguito le loro dichiarazioni al sito FISPES. Assunta Legnante: “Quest’infortunio non ci voleva. Sarò presente nel migliore dei modi e quest’anno ho messo un po’ da parte il peso per concentrarmi nel disco. Ci sono riuscita con il record europeo e la migliore prestazione mondiale stagionale. A questimi presenterò con la mascherina dell’Uomo Tigre, dopo un sondaggio che avevo lanciato nei miei social. Guardo già a Tokyo”. Martina ...

