Atletica | la IAAF svela 10 farmaci per atlete “transgender” Assumendoli possono

Atletica – Nuovo regolamento per atleti transgender : la IAAF ha preso la sua decisione : La IAAF ha comunicato il Nuovo regolamento per atleti transgendere La situazione delle transgender nel mondo dell’atletica è chiacchierata da tempo ormai dopo il caso Semenya. Adesso l’IAAF ha stilato un Nuovo regolamento per queste atlete, stabilendo che per poter gareggiare dovranno avere con sè una dichiarazione firmata che attesti che appartengono al genere femminile. Ma non finisce qui: le atlete, infatti, dovranno ...

Atletica. Maratona “IAAF BRONZE Label” Bucarest 2019. Dominio kenyano - trionfano Kipkemboi e Chesir : I Kenyani Hosea Kipkemboi con un crono di 2h10’51’’ e Sophia Chesir 2h33’36’’ hanno trionfato nella Maratona di Bucarest (Romania). Catalano Nicolino primo degli azzurri al traguardo in 30esima posizione generale. In campo maschile Kipkemboi ha vinto in maniera netta la gara, precedendo di ben 6’34’’ il connazionale Kirui Jacob 2h17’25’’. A completare il podio, tutto kenyano, ci ha pensato Kipngeno Mibei giunto terzo con un crono di 2h18’49’’. ...

Atletica - la IAAF sancisce un ulteriore abbassamento dei livelli di testosterone per le atlete transgender : Il Consiglio IAAF, riunitosi a Doha, ha annunciato l’approvazione delle nuove regole di ammissibilità che richiedono che la concentrazione di testosterone in una atleta sia inferiore a cinque nanomoli per litro ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi prima di essere dichiarata ammissibile. Il limite precedente era di 10 nanomoli. Le atlete devono inoltre confermare livelli inferiori a tale quota per mantenere l’idoneità a ...

Atletica. Maratona “IAAF BRONZE Label” Sofia 2019 : trionfano Tuei e Shegae. Nono posto per l’Azzurro Nasef : Il kenyano Hosea Tuei con un crono di 2h15’59’’ e l’etiope Hayelom Shegae 2h35’36’’ hanno trionfato, questa mattina, nella Maratona di Sofia (Bulgaria). Da registrare un buon numero di atleti italiani che hanno preso parte all’evento. In campo maschile Tuei ha preceduto di un soffio e solo sulla linea del finish, in una gara davvero incerta fino alla fine, il runner marocchino Youssef Sbaai anche lui sulla linea del traguardo col tempo di ...

Atletica. Maratona “IAAF BRONZE Label” Sofia 2019 : trionfano Tuei e Shegae. Nono posto per l’Azzurro Nasef : Il kenyano Hosea Tuei con un crono di 2h15’59’’ e l’etiope Hayelom Shegae 2h35’36’’ hanno trionfato, questa mattina, nella Maratona di Sofia (Bulgaria). Da registrare un buon numero di atleti italiani che hanno preso parte all’evento. In campo maschile Tuei ha preceduto di un soffio e solo sulla linea del finish, in una gara davvero incerta fino alla fine, il runner marocchino Youssef Sbaai anche lui sulla linea del traguardo col tempo di ...

Atletica - maratona “IAAF SILVER Label” Kos?ice 2019 : dominio africano - vincono Kipsambu e Deressa : dominio africano nella maratona di Kos?ice, la piu` antica d’Europa e terza del Mondo. Il keniano Hillary Kipsambu con il tempo di 2h09’33’’ ha trionfato nella corsa slovacca staccando negli ultimi chilometri l’etiope Shumet Mengitsu, secondo sul podio con un crono di 2h10’51’’. Terzo il corridore dell’Eritrea Tsegay Weldlibanos in 2h11’02’’. Primo atleta non africano, a tagliare la linea del traguardo, e` stato il padrone di casa Tibor Sahajda ...

Atletica - mezza maratona “IAAF SILVER Label”. Tragedia a Cardiff : muore atleta colpito da malore : È morto ieri un partecipante della Cardiff Half Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’atleta. Una Tragedia che ha colpito una delle mezze Maratone più note del ...

Atletica - mezza maratona “IAAF SILVER Label”. Tragedia a Cardiff : muore atleta colpito da malore : È morto ieri un partecipante della Cardiff Half Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’atleta. Una Tragedia che ha colpito una delle mezze Maratone più note del ...

Atletica - Mondiali 2019 : la IAAF respinge le accuse per il caldo. Confermate le 50 km di marcia nella notte italiana : Grandi polemiche ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, nella notte si è disputata la Maratona femminile con delle temperature roventi: 31 °C e 73% di umidità, una percepita attorno ai 40 °C e ben 28 ritiri sulle 68 partenti (il 41% delle ragazze non ha terminato la prova). Le atlete si sono lamentate della condizioni ma la Federazione Internazionale ha respinto le accuse e ha confermato che questa sera (ore 23.30 locali, le 22.30 italiane) si ...

Atletica – Sebastian Coe unico candidato : l’ex mezzofondista rieletto presidente Iaaf : E’ nuovamente Sebastian Coe il presidente dell’Iaaf: l’ex mezzofondista condurrà la Federazione fino al 2023 Alla vigilia dei Mondiali di Atletica 2019, in programma per venerdì in Qatar, la Federazione internazionale di Atletica leggera è andata alle votazioni per eleggere il nuovo presidente. L’Iaaf ha deciso di confermare Sebastian Coe, unico candidato a succedere se stesso e dunque a condurre la federazione fino ...

Atletica. Maratona IAAF GOLD Label Hengshui Lake. Dominio etiope : vincono Dessie e Megra : Si è disputata l’edizione 2019 della Maratona “etichetta d’oro” di Hengshui (Cina), corsa che si sviluppa lungo tutto il perimetro dell’omonimo lago. Tanti gli iscritti a caccia di punti importanti per scalare il ranking mondiale. In campo maschile a vincere, una gara nel complesso molto equilibrata, è stato l’etiope Aychew Dessie con un crono di 02h08’51’’, dopo aver staccato negli ultimi 400m il connazionale Bonsa Direba, al traguardo in ...

Atletica – La Iaaf non ha dubbi : confermata la sospensione della Federazione russa : La Federazione russa ancora sospesa: nessun cambiamento dello status della RusAF Si mette male per la Russia: l’Iaaf, associazione internazionale delle federazioni di Atletica leggera, ha deciso oggi pomeriggio di confermare la sospensione della Federazione russa. “Non c’è alcun cambiamento nello status“, ha comunicato l’Iaaf nei confronti della RusAF a margine del 218° Consiglio Iaaf di Doha. La Federazione ...

Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...

Mondiali di Atletica 2019 – Confermata la sospensione della Iaaf - Russia bandita dalla rassegna di Doha : Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015 Ai Mondiali di Atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping. LaPresse/Reuters Gli atleti russi potranno comunque partecipare ...