Assassin' s Creed Odyssey riceve oggi il suo ultimo aggiornamento

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile da oggi l’ultimo aggiornamento : A partire da oggi sarà Disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale fixerà alcuni problemi e porrà la parola fine al supporto per il titolo. Nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale: Risolto il problema che impediva ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque a seguito del caricamento di una partita Risolto ...

Cinecittà World da brividi per Halloween. Assassin’s Creed da videogame a realtà : Il parco divertimenti di trasforma in un grande videogame: Assassin’s Creed esce dalla consolle e diventa reale! Scheletri, zombie, vampiri e fantasmi, zucche e covoni di fieno: Halloween si festeggia a Cinecittà World dal 12 ottobre al 3 novembre. I più famosi film dell’orrore prendono vita nel Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma che si trasforma per un mese con 8 attrazioni a tema. Per la prima volta in Italia un grande videogame ...

Assassin's Creed Odyssey riceverà questo mese il suo ultimo aggiornamento : Assassin's Creed Odyssey è quasi giunto alla fine per quanto riguarda gli aggiornamenti. I componenti aggiuntivi gratuiti e a pagamento del gioco sono quasi completi. Il negozio è stato riempito con attrezzatura extra da acquistare. Ora Ubisoft ha confermato che l'aggiornamento di ottobre sarà l'ultimo per l'apprezzato titolo.L'aggiornamento di ottobre del gioco includerà l'aggiunta al negozio in-game di un cavallo chiamato Melaina. Il cavallo ...

Assassin’s Creed Symphony arriva in Italia il 6 ottobre : FINALMENTE IN Italia DOPO L’ENORME SUCCESSO ALLE PRIME DI PARIGI E SAN FRANCISCO, arriva IL 6 ottobre LO STRAORDINARIO TOUR SINFONICO MONDIALE CHE CELEBRA I 12 ANNI DEL VIDEOGIOCO DEI RECORD Per la prima volta in assoluto, il pubblico potrà rivivere la grande musica della saga eseguita da un’orchestra sinfonica di 80 elementi, unita ai filmati mozzafiato proiettati su uno schermo gigante Dopo l’enorme successo alle prime di Parigi e San ...

Assassin's Creed Odyssey : l'Antica Grecia raccontata attraverso il gioco vi aspetta al Museo della Scienza di Milano : Grazie ad un comunicato stampa, Ubisoft annuncia una speciale serata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per riscoprire attraverso Assassin's Creed Odyssey il mondo dell'Antica Grecia.Che il videogioco sia anche un valido strumento didattico è ormai un dato di fatto. A maggior ragione se viene appositamente creata una modalità di gioco educativa, che lo trasforma in un Museo interattivo da esplorare liberamente e con tanto di ...

Assassin's Creed a quota 140 milioni di copie vendute : è il franchise di maggior successo di Ubisoft : In rete sono emersi degli interessanti dati che mostrano l'andamento delle serie targate Ubisoft e, a quanto pare, Assassin's Creed è la serie più popolare del publisher francese, con 140 milioni di copie piazzate in totale.I dati provengono dal famoso analista Daniel Ahmad che, su Twitter, ha riportato i dati dei franchise Ubisoft più amati. Assassin's Creed, dunque, è la serie di maggior successo con vendite doppie rispetto al secondo ...

A Milano il tour sinfonico dedicato ad «Assassin’s Creed» : Assassin's Creed SymphonyAssassin's Creed SymphonyAssassin's Creed SymphonyLa data è fissata per domenica 6 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sarà allora che il tour mondiale di Assassin’s Creed Symphony, evento nato per celebrare i 12 anni di uno dei videogiochi più venduti e apprezzati della storia, arriverà per la prima volta in Italia dopo lo straordinario successo delle prime di Parigi e San Francisco. Lo show, prodotto da ...

Con Discovery Tour : Antica Grecia ci immergiamo nell'Antica Grecia come mai prima d'ora in compagnia di Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft annuncia che Discovery Tour: Antica Grecia, una modalità educativa che consente di scoprire e interagire con la storia e la cultura dell'Antica Grecia, è ora disponibile. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Leggi altro...

Assassin's Creed Odyssey : disponibile gratuitamente l'ultimo Racconto Perduto della Grecia : L'episodio finale dei Racconti Perduti della Grecia di Assassin's Creed: Odyssey è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme.Il Processo di Socrate incarica i giocatori di liberare il celebre filosofo dall'arresto mentre attende, appunto, il processo. "Durante questa serie di missioni, il tuo vecchio amico Socrate ti invita a incontrarlo nella regione della Focide", spiega Ubisoft nel suo video sugli aggiornamenti mensili di settembre. ...

Nuovi Assassin’s Creed su Switch con la Rebel Collection : uscita e trailer : Assassin's Creed su Switch è un sogno che "mamma" Ubisoft ha già reso realtà da qualche tempo. Tutti i fan degli Assassini più popolari dell'universo videoludico posso infatti acquistare Assassin's Creed 3 Remastered sulla console ibrida di Nintendo, disponibile dallo scorso mese di maggio. Un progetto, questo, che comunque non rimarrà isolato, come svelato dal colosso di Kyoto nel corso del suo Direct settembrino. Oltre ad aver confermato ...

Assassin's Creed IV : Black Flag e Assassin's Creed Rogue su Switch nella Assassin's Creed : The Rebel Collection : Ubisoft annuncia che Assassin's Creed: The Rebel Collection sarà disponibile dal 6 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch.Ecco il comunicato ufficiale: Assassin's Creed: The Rebel Collection include Assassin's Creed IV: Black Flag con tutti i suoi DLC per giocatore singolo e Assassin's Creed Rogue. Dal pirata più temuto dei Caraibi al miglior cacciatore di Assassini, i giocatori avranno l'opportunità di scoprire o riscoprire due importanti ...

Overwatch - Deadly Premonition 2 - Assassin's Creed : The Rebel Collection e tantissimi altri giochi sono in arrivo su Nintendo Switch : Con un Nintendo Direct ricco di novità, Nintendo ha presentato un'ampia gamma di giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui Overwatch, il grande successo di Blizzard, nonché diversi titoli disponibili già da oggi, come Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition. Nintendo ha inoltre fornito nuovi dettagli su giochi già annunciati, inclusi The Legend of Zelda: Link's Awakening, Luigi's Mansion 3, Pokémon Spada e Pokémon Scudo.La presentazione ...