Ariccia | chiuso tratto Ardeatina bis per ritrovamento ordigno bellico in terreno privato

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma –undell’bis, all’interno del Comune di, nei pressi dei Castelli Romani, a causa deldi unin un. L’ordinanza è stata firmata dal dirigente del Dipartimento VIII Viabilità e Infrastrutture viarie della Città Metropolitana di Roma. La strada è stata chiusa al traffico, sia veicolare che pedonale, neldi Sp3 che va dal km1+400 al km1+900, all’altezza dell’innesto della rotatoria con la via Nettunense. Nell’ordinanza si puo leggere: “Considerato l’urgente necessità di assicurare l’incolumità pubblica durante tutte le fasi di intervento e fino a cessate esigenze, mediante lo sgombero totale ed il divieto di circolazione veicolare, pedonale ed animale all’interno dell’area interessata dal, nonché la deviazione del ...

