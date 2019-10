Arabia Saudita: incidente bus: 35 morti

Trentacinque persone sono morte ina seguito dello scontro fra un autobus e una scavatrice.Le vittime, tutte straniere, sarebbero pellegrini arabi e asiatici in viaggio verso la Mecca. L'è avvenuto vicino al villaggio di al-Akhal, situato a 170 km da Medina. Le cause non sono ancora state accertate.(Di giovedì 17 ottobre 2019)