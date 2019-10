Antonio Insigne | “Lorenzo vuole vincere lo scudetto | non gioca per sé ma per la squadra!

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 17 ottobre 2019)parla del momento del fratello con la maglia del Napoli, fratello di Lorenzo capitano del Napoli è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del momento che sta vivendo suo fratello in maglia azzurra: “Il mio augurio è quello di festeggiare sia Roberto che Lorenzo. Al di là del calcio sono i miei fratelli e desidererei che a fine anno gioissero entrambi con la promozione in Serie A e la vittoria dello. E’ l’anno in cui Lorenzo può fare un salto di qualità, categoria, ci sono i presupposti perloanche se attualmente siamo un po’ distanti dalla prima in classifica. Anche la Juve partì con il freno a mano tirato, poi le vinse tutte. Non dobbiamo perdere la speranza e per quanto riguarda la Nazionale, penso sia un punto di ...

